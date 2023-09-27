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    Англия намерена бойкотировать матчи против юниорских сборных России после решения УЕФА

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    7 комментариев

    Английские команды будут бойкотировать матчи против юниорских сборных России, если они будут допущены к участию в международных турнирах, пишет 26 сентября The Times со ссылкой на заявление Федерации футбола Англии (FA).

    «Мы не поддерживаем позицию по допуску России к соревнованиям УЕФА, и наша позиция остается неизменной: сборные Англии не будут играть против команд из России», — заявили в FA.

    Ранее в УЕФА заявили, что юниорские команды из России будут допущены до турниров, которые проводятся под эгидой организации, так как несовершеннолетние не должны нести ответственность за действия взрослых. При этом в УЕФА подчеркнули, что юниоры из РФ должны будут выступать без использования национальных символов, включая флаг, гимн и национальную игровую форму, и не на территории России.

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    Комментарии 7

    piterez27 Сен 2023 в 00:21
    Пусть лучше заплатят Индии и другим бывшим колония за грабёж, отменят монархии и сэкономленные деньги направят народу, вернут Аргентине их острова и уберуться с Гибралтара, после этого можно тогда и про спортивную жизнь Альбиона поговорить..
    +0−4
    Гость27 Сен 2023 в 00:21
    Добрая новость.
    +1−0
    Гость27 Сен 2023 в 00:19
    Много чести.
    +0−0
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