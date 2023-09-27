Англия намерена бойкотировать матчи против юниорских сборных России после решения УЕФА

Английские команды будут бойкотировать матчи против юниорских сборных России, если они будут допущены к участию в международных турнирах, пишет 26 сентября The Times со ссылкой на заявление Федерации футбола Англии (FA).



«Мы не поддерживаем позицию по допуску России к соревнованиям УЕФА, и наша позиция остается неизменной: сборные Англии не будут играть против команд из России», — заявили в FA.

Ранее в УЕФА заявили, что юниорские команды из России будут допущены до турниров, которые проводятся под эгидой организации, так как несовершеннолетние не должны нести ответственность за действия взрослых. При этом в УЕФА подчеркнули, что юниоры из РФ должны будут выступать без использования национальных символов, включая флаг, гимн и национальную игровую форму, и не на территории России.