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    В УЕФА ответили, как долго будет действовать отстранение взрослой сборной России

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    14 комментариев

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о запрете на участие взрослых российских футбольных команд в международных соревнованиях до завершения конфликта на Украине. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе организации.

    «Исполнительный комитет подтвердил, что отстранение всех остальных российских команд (клубов и национальных сборных) останется в силе до конца конфликта на Украине», — говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.

    Ранее УЕФА поддержал допуск сборных России по футболу к участию в международных соревнованиях среди несовершеннолетних игроков. Организация признала, что «дети не должны нести ответственность за действия взрослых».

    В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА объявили об отстранении российских национальных сборных и клубов от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок в связи с СВО. С тех пор сборная России провела восемь товарищеских матчей.

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    Комментарии 14

    Гость26 Сен 2023 в 18:34
    Надо было сразу в АФК уходить.
    Уже бы и в чемпионате участвовали, и клубы в лиге чемпионов играли.
    +0−0
    Antuan Rokanten26 Сен 2023 в 18:33
    Скорее всего до 2036 года.
    +1−0
    Гость26 Сен 2023 в 18:18
    Привыкнут с малолетства под белым флагом выступать,-и ни какая СВО уже не понадобится
    +0−0
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