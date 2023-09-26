В УЕФА ответили, как долго будет действовать отстранение взрослой сборной России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о запрете на участие взрослых российских футбольных команд в международных соревнованиях до завершения конфликта на Украине. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе организации.



«Исполнительный комитет подтвердил, что отстранение всех остальных российских команд (клубов и национальных сборных) останется в силе до конца конфликта на Украине», — говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.

Ранее УЕФА поддержал допуск сборных России по футболу к участию в международных соревнованиях среди несовершеннолетних игроков. Организация признала, что «дети не должны нести ответственность за действия взрослых».