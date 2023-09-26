УЕФА допустил юношеские сборные России по футболу до европейских турниров

Исполнительный комитет УЕФА поддержал инициативу о допуске сборных России по футболу к участию в международных соревнованиях среди несовершеннолетних игроков. Об этом 26 сентября сообщили на официальном сайте союза европейских футбольных ассоциаций. Согласно тексту обращения, УЕФА признал, что «дети не должны нести ответственность за действия, за которые отвечают только взрослые».



«Особенно трагично, что из-за продолжающегося конфликта на Украине молодое поколение лишается возможности участвовать в международном футболе. В связи с этим решением исполнительного комитета УЕФА российским сборным командам несовершеннолетних игроков разрешено вернуться на игровое поле в течение текущего сезона. В этой связи исполнительный комитет обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить технические решения, которые позволят возобновить участие сборных России до 17 лет независимо от результата жеребьевки, которая уже состоялась», — говорится в заявлении.