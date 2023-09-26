УЕФА допустил юношеские сборные России по футболу до европейских турниров

Исполнительный комитет УЕФА поддержал инициативу о допуске сборных России по футболу к участию в международных соревнованиях среди несовершеннолетних игроков. Об этом 26 сентября сообщили на официальном сайте союза европейских футбольных ассоциаций. Согласно тексту обращения, УЕФА признал, что «дети не должны нести ответственность за действия, за которые отвечают только взрослые».
«Особенно трагично, что из-за продолжающегося конфликта на Украине молодое поколение лишается возможности участвовать в международном футболе. В связи с этим решением исполнительного комитета УЕФА российским сборным командам несовершеннолетних игроков разрешено вернуться на игровое поле в течение текущего сезона. В этой связи исполнительный комитет обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить технические решения, которые позволят возобновить участие сборных России до
При этом отмечается, что российские сборные будут выступать без флага и гимна РФ.
Российские футбольные клубы и сборные были отстранены от международных соревнований в марте 2022 года из-за СВО. Национальная команда на сегодняшний день не может участвовать в турнирах ФИФА и УЕФА. Глава УЕФА Александер Чеферин заявил ранее, что российские команды не смогут вернуться на международные турниры до завершения военной операции.