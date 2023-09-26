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    Приморское шоссе от Приморска до Глебычево отремонтировали на год раньше

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    Фото: администрация Ленобласти
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    В Ленобласти завершили третий по протяженности дорожный ремонт этого года — участок Приморского шоссе в Выборгском районе. Об этом 26 сентября сообщили в администрации региона.

    Новый асфальт уложили на 15-километровом участке Приморского шоссе от Приморска до Глебычево. На нем также укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы и установили новые автобусные остановки. Сейчас дорожники устанавливают новые дорожные знаки и заканчивают наносить разметку. Участок отремонтирован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы выполнили с опережением графика на год по просьбам жителей района, добавили в администрации.

    За последние несколько лет Ленобласть отремонтировала участок Приморского шоссе от границы с Петербургом в сторону Приветнинского, возле Озерков и от Попово в сторону Выборга. Отрезок, который привели в порядок в этом году, стал третьим дорожным ремонтом по протяженности после дорог на Кириши и к Вознесенью.

    Помимо Приморского шоссе этим летом в Выборгском районе отремонтировали также дорогу к Линдуловской роще (Рощино — Сосновая Поляна) и участок Молодежного шоссе от Петербурга в сторону Сопок.

    Фото: администрация Ленобласти

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