Приморское шоссе от Приморска до Глебычево отремонтировали на год раньше

В Ленобласти завершили третий по протяженности дорожный ремонт этого года — участок Приморского шоссе в Выборгском районе. Об этом 26 сентября сообщили в администрации региона.

Новый асфальт уложили на 15-километровом участке Приморского шоссе от Приморска до Глебычево. На нем также укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы и установили новые автобусные остановки. Сейчас дорожники устанавливают новые дорожные знаки и заканчивают наносить разметку. Участок отремонтирован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы выполнили с опережением графика на год по просьбам жителей района, добавили в администрации.