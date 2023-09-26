Приморское шоссе от Приморска до Глебычево отремонтировали на год раньше

В Ленобласти завершили третий по протяженности дорожный ремонт этого года — участок Приморского шоссе в Выборгском районе. Об этом 26 сентября сообщили в администрации региона.
Новый асфальт уложили на 15-километровом участке Приморского шоссе от Приморска до Глебычево. На нем также укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы и установили новые автобусные остановки. Сейчас дорожники устанавливают новые дорожные знаки и заканчивают наносить разметку. Участок отремонтирован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы выполнили с опережением графика на год по просьбам жителей района, добавили в администрации.
За последние несколько лет Ленобласть отремонтировала участок Приморского шоссе от границы с Петербургом в сторону Приветнинского, возле Озерков и от Попово в сторону Выборга. Отрезок, который привели в порядок в этом году, стал третьим дорожным ремонтом по протяженности после дорог на Кириши и к Вознесенью.
Помимо Приморского шоссе этим летом в Выборгском районе отремонтировали также дорогу к Линдуловской роще (Рощино — Сосновая Поляна) и участок Молодежного шоссе от Петербурга в сторону Сопок.