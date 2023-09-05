В Ленобласти завершили самый длинный дорожный ремонт этого года

Дорожники официально ввели в эксплуатацию обновленную трассу между Киришами и Глажево в Киришском районе Ленобласти. Это был самый крупный по протяженности дорожный ремонт в регионе в 2023 году.

На участке длиной 23 километра уложили новый асфальт, сделали ровные обочины, нанесли разметку и установили 25 остановок, сообщает 5 сентября пресс-служба администрации Ленобласти. Помимо этого, там прочистили водопропускные трубы и поставили новые дорожные знаки. Ремонт провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».