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    В Ленобласти завершили самый длинный дорожный ремонт этого года

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    Фото: Администрация Ленобласти
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    Дорожники официально ввели в эксплуатацию обновленную трассу между Киришами и Глажево в Киришском районе Ленобласти. Это был самый крупный по протяженности дорожный ремонт в регионе в 2023 году.

    На участке длиной 23 километра уложили новый асфальт, сделали ровные обочины, нанесли разметку и установили 25 остановок, сообщает 5 сентября пресс-служба администрации Ленобласти. Помимо этого, там прочистили водопропускные трубы и поставили новые дорожные знаки. Ремонт провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

    Работы не обошлись без курьезов. В июле неприятный сюрприз дорожникам устроили газовщики. Никого не уведомив, они попытались протащить трубу под участком дороги, где незадолго до этого уложили новый асфальт. В месте прокола просел грунт и образовался провал. В итоге участок дороги пришлось вскрывать по всей ширине, утрамбовывать основание и засыпать крошкой, рассказывали в дорожном комитете Ленобласти.

    Фото: Администрация Ленобласти

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