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    В Ленобласти отремонтировали дорогу к паромной переправе через Свирь. В порядок привели 15 км

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    2 комментария
    Фото: Dorogi_lo
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    Дорогу до парома через Свирь в поселке Вознесенье в Подпорожском районе Ленинградской области полностью обновили. Это был второй по протяженности дорожный ремонт в регионе в 2023 году.

    Отремонтирован весь участок дороги от несуществующей деревни Бараны через Кипрушино до Вознесенья, сообщили 21 сентября в дорожном комитете Ленобласти. На нем частично заменили основание дороги и уложили 15 километров нового асфальта. Протяженнее этого в текущем году в Ленобласти был только ремонт в Киришском районе. Там привели в порядок 23 километра дороги между Киришами и Глажево.

    Фото: Dorogi_lo
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    В планах областных дорожников еще три крупных проекта. На следующей неделе стартует ремонт 2-километрового участка Гатчинского шоссе в Кикерино, включая перекресток. Целиком обновят дорогу от Марьино через Ольгино и Сашино. Наконец, отремонтируют продавленный большегрузами участок дороги от поселка Логи в сторону Вистино. Пучины из глины заменят песком со щебнем, а сверху уложат два слоя нового асфальта.

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    Фото: Dorogi_lo
    Фото: Dorogi_lo

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    Ленинградская областьРемонт дорог
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