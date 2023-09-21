В Ленобласти отремонтировали дорогу к паромной переправе через Свирь. В порядок привели 15 км

Дорогу до парома через Свирь в поселке Вознесенье в Подпорожском районе Ленинградской области полностью обновили. Это был второй по протяженности дорожный ремонт в регионе в 2023 году.

Отремонтирован весь участок дороги от несуществующей деревни Бараны через Кипрушино до Вознесенья, сообщили 21 сентября в дорожном комитете Ленобласти. На нем частично заменили основание дороги и уложили 15 километров нового асфальта. Протяженнее этого в текущем году в Ленобласти был только ремонт в Киришском районе. Там привели в порядок 23 километра дороги между Киришами и Глажево.