Лавров ответил Финляндии на санкции «для обычных россиян»

Глава МИД России Сергей Лавров ответил финской коллеге на её высказывание про санкции, которые направлены против простых россиян.



Как заявил Лавров 26 сентября, он считает заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о том, что россияне должны «платить цену» за происходящее на Украине, «абсолютно хамским».

«Госпожа Валтонен, видимо, еще неопытный дипломат, высказалась напрямую, для чего эти санкции вводятся, — сказал Лавров (цитата по ТАСС). — Чтобы сделать больно простым людям, и, соответственно, как она сказала, за ведение такой войны нужно платить цену народу российскому, значит, она хочет, чтобы народ российский поднялся против собственного правительства».