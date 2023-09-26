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    Лавров ответил Финляндии на санкции «для обычных россиян»

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    13 комментариев

    Глава МИД России Сергей Лавров ответил финской коллеге на её высказывание про санкции, которые направлены против простых россиян.

    Как заявил Лавров 26 сентября, он считает заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о том, что россияне должны «платить цену» за происходящее на Украине, «абсолютно хамским».

    «Госпожа Валтонен, видимо, еще неопытный дипломат, высказалась напрямую, для чего эти санкции вводятся, — сказал Лавров (цитата по ТАСС). — Чтобы сделать больно простым людям, и, соответственно, как она сказала, за ведение такой войны нужно платить цену народу российскому, значит, она хочет, чтобы народ российский поднялся против собственного правительства».

    По его словам, Финляндия «растоптала свой нейтральный статус и репутацию».

    Кого финны наказали за Украину и на кого на самом деле подействовали санкции — читайте в авторской колонке на «Фонтанке».

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    Комментарии 13

    Гость26 Сен 2023 в 16:23
    Когда уже все поймут, что и Финляндия и вся остальная Европа плевать хотели на все российские заявления, красные линии, озабоченности и прочую чушь.? Неужели это так сложно осознать?
    +1−0
    Гость26 Сен 2023 в 16:20
    На санкции для обычных граждан правительство России ответило повышением зарплаты для необычных.
    +3−0
    Гость26 Сен 2023 в 16:19
    Лавров - капитан очевидность, смысл санкции и так всем ясен, только вот есть нюанс, народ в РФ - пыль, и именно поэтому санкции против него вводить бесполезно, все равно будут молча терпеть.
    +2−0
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