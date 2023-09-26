Консульство РФ в Трабзоне подтвердило смерть петербургской фемактивистки. Ее молодой человек задержан

Смерть фемактивистки Анастасии Емельяновой подтвердили в генеральном консульстве России в Трабзоне. В дипмиссии «Фонтанке» добавили, что подозреваемый задержан и ему вменяют статью «Убийство».



«Дело передано в прокуратуру, соответствующие материалы направлены в Генконсульство. Детали не предаются огласке в связи с продолжающимся расследованием», — уточнили в консульстве.

Следствие по делу об убийстве Анастасии продолжается. В Генеральном консульстве заявили, что находятся на связи с родными убитой: «Семье погибшей будет оказано консульское содействие в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации».