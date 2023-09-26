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    Консульство РФ в Трабзоне подтвердило смерть петербургской фемактивистки. Ее молодой человек задержан

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    2 комментария

    Смерть фемактивистки Анастасии Емельяновой подтвердили в генеральном консульстве России в Трабзоне. В дипмиссии «Фонтанке» добавили, что подозреваемый задержан и ему вменяют статью «Убийство».

    «Дело передано в прокуратуру, соответствующие материалы направлены в Генконсульство. Детали не предаются огласке в связи с продолжающимся расследованием», — уточнили в консульстве.

    Следствие по делу об убийстве Анастасии продолжается. В Генеральном консульстве заявили, что находятся на связи с родными убитой: «Семье погибшей будет оказано консульское содействие в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации».

    О смерти активистки Анастасии Емельяновой стало известно накануне. Ее молодой человек признался, что ударил россиянку осколком стекла в ногу — 32-летняя Анастасия умерла от кровопотери.

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    Турция
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    Комментарии 2

    мухомор26 Сен 2023 в 15:55
    найти себе сожителя турка это так по-фемски.
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