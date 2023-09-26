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    Песков заявил, что ему неизвестно, когда Исинбаева «продавала Родину»

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    23 комментария

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о том, когда олимпийская чемпионка Елена Исинбаева «продавала Родину». С жестким обвинением выступила ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, а представителя Кремля попросили его прокомментировать.

    «Я здесь не стал бы комментировать, потому что я не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева продавала Родину. Мне о них не известно», — ответил Дмитрий Песков 26 сентября, аудиозапись опубликовало Радио «Маяк».

    Не стал он комментировать и якобы заявление Исинбаевой о том, что «звание майора это чисто номинально».

    «Где это она сказала? Вряд ли нам нужно это комментировать, не владея деталями», — резюмировал Песков.

    Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева вошла в обновленный состав комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета после проверки на поддержку специальной военной операции на Украине. Из её соцсетей пропали фото с Владимиром Путиным.

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    Комментарии 23

    Гость26 Сен 2023 в 16:11
    Почем нынче резиновые изделия?
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 16:09
    В интервью песков рассказал, что он выгодно перепродавал машины через Турцию, пользуясь связями. Но потом пришли ОПГ, песков испугался и решил пойти в МИД. Ему помог ельцин, которого песков выручил, когда на пресс-конф. в Турции ельцин был невменяемым, и песков нес пургу для маскировки.Кстати, пескову надо позаботиться, чтобы все интервью и факты про песковых и иже с ними, стерли из сети, хотя теперь это затруднительно...
    +0−0
    Вячеслав Русаков26 Сен 2023 в 16:09
    Родина уже давно продана... вами...
    +1−0
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