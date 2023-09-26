Песков заявил, что ему неизвестно, когда Исинбаева «продавала Родину»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о том, когда олимпийская чемпионка Елена Исинбаева «продавала Родину». С жестким обвинением выступила ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, а представителя Кремля попросили его прокомментировать.



«Я здесь не стал бы комментировать, потому что я не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева продавала Родину. Мне о них не известно», — ответил Дмитрий Песков 26 сентября, аудиозапись опубликовало Радио «Маяк».

Не стал он комментировать и якобы заявление Исинбаевой о том, что «звание майора это чисто номинально».