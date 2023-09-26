Песков заявил, что ему неизвестно, когда Исинбаева «продавала Родину»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о том, когда олимпийская чемпионка Елена Исинбаева «продавала Родину». С жестким обвинением выступила ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, а представителя Кремля попросили его прокомментировать.
«Я здесь не стал бы комментировать, потому что я не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева продавала Родину. Мне о них не известно», — ответил Дмитрий Песков 26 сентября, аудиозапись опубликовало Радио «Маяк».
Не стал он комментировать и якобы заявление Исинбаевой о том, что «звание майора это чисто номинально».
«Где это она сказала? Вряд ли нам нужно это комментировать, не владея деталями», — резюмировал Песков.
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева вошла в обновленный состав комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета после проверки на поддержку специальной военной операции на Украине. Из её соцсетей пропали фото с Владимиром Путиным.