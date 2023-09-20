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    Елена Исинбаева удалила из соцсетей фото с Путиным

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    20 комментариев

    Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева удалила из своих соцсетей совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным, пишет 20 сентября «РИА Новости Спорт».

    Снимок в посте о присоединении к Putin Team спортсменка опубликовала в ноябре 2017 года и снабдила его хештегами «Я в команде #putinteam. I'm on the team #putinteam». Когда именно исчезли пост и фотография, не уточняется.

    Прыгунье с шестом Елене Исинбаевой 41 год. Она установила мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе (5,06), дважды она становилась олимпийской чемпионкой — в 2004-м на Играх в Афинах и в 2008-м в Пекине, на Олимпийских играх в 2012 году в Лондоне завоевала бронзу. В 2016 году она завершила карьеру и вошла в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета. 17 июля этого года она сообщила, что продолжит работу в МОК с сентября.

    В опубликованном МОК в сентябре обновленном составе комиссии спортсменов Исинбаева осталась, как и в комиссии по олимпийскому образованию. Сообщалось, что МОК провел в отношении спортсменки проверку и заключил, что контракта с российской армией и силовыми структурами она не имела.

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    Комментарии 20

    Гость20 Сен 2023 в 19:52
    Домик в Испании роднее.
    +2−0
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