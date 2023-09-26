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    Будут и эти гореть. Песков прокомментировал поставки танков Abrams Украине

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    57 комментариев

    Пресс-секретарь президента России назвал американские танки Abrams, первая партия которых уже прибыла на Украину, «серьезным оружием». По его мнению, гореть они будут точно так же, как и другие.

    На брифинге Дмитрий Песков вспомнил слова главы государства Владимира Путина, который в ходе ПМЭФ упомянул горящие немецкие танки «Леопард». «Помните, как президент говорил о других танках производства другой страны, что они горят за милую душу? Ну, будут и эти гореть», — заявил 26 сентября представитель Кремля ТАСС.

    Газета New York Times со ссылкой на двух представителей Пентагона сообщала, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams. Поставка произошла в минувшую субботу.

    Вашингтон обещал передать Киеву батальонный комплект танков Abrams — 31 боевую машину. Еще в январе издание Politico сообщало, что Киеву предоставят модификацию M1A2 Abrams без секретного дополнительного оборудования, повышающего огневую мощь.

    На Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил: «НАТО, конечно, втягивается в войну на Украине… Я говорил о том, что на ряде направлений предпринимаются попытки атак [ВСУ] при поддержке танков. Танки горят, несколько танков уничтожено, это в том числе «Леопарды». И вчера были «Леопарды». Они горят. Так же будут гореть и [истребители] F-16».

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    Комментарии 57

    Kostiks26 Сен 2023 в 16:17
    Комментирует только удобные вопросы, да. Если неудобные, ничего не знаем, спрашивайте в МО, не хочу (с)
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 16:09
    Во комментарии, во экспрессия, задор юморной юмор, а по сути - сгорят или нет? Танк весом по 70т, капризный по обслуге и топливу и в количестве 30-40 штук что-то может реально изменить? Мне кажется это просто символ поддержки США, они с таким же успехом могли им авианосец без самолетов подарить.
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 15:51
    Песков и его шеф так себе стратеги по факту.
    +0−0
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