Будут и эти гореть. Песков прокомментировал поставки танков Abrams Украине

Пресс-секретарь президента России назвал американские танки Abrams, первая партия которых уже прибыла на Украину, «серьезным оружием». По его мнению, гореть они будут точно так же, как и другие.



На брифинге Дмитрий Песков вспомнил слова главы государства Владимира Путина, который в ходе ПМЭФ упомянул горящие немецкие танки «Леопард». «Помните, как президент говорил о других танках производства другой страны, что они горят за милую душу? Ну, будут и эти гореть», — заявил 26 сентября представитель Кремля ТАСС.



Газета New York Times со ссылкой на двух представителей Пентагона сообщала, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams. Поставка произошла в минувшую субботу.