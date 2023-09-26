Будут и эти гореть. Песков прокомментировал поставки танков Abrams Украине

Пресс-секретарь президента России назвал американские танки Abrams, первая партия которых уже прибыла на Украину, «серьезным оружием». По его мнению, гореть они будут точно так же, как и другие.
На брифинге Дмитрий Песков вспомнил слова главы государства Владимира Путина, который в ходе ПМЭФ упомянул горящие немецкие танки «Леопард». «Помните, как президент говорил о других танках производства другой страны, что они горят за милую душу? Ну, будут и эти гореть», — заявил 26 сентября представитель Кремля ТАСС.
Газета New York Times со ссылкой на двух представителей Пентагона сообщала, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams. Поставка произошла в минувшую субботу.
Вашингтон обещал передать Киеву батальонный комплект танков Abrams — 31 боевую машину. Еще в январе издание Politico сообщало, что Киеву предоставят модификацию M1A2 Abrams без секретного дополнительного оборудования, повышающего огневую мощь.