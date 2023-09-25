    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, зап

    773мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.04eur102.25

    NYT: на Украину доставили первую партию американских танков Abrams

    2469
    82 комментария

    На Украину прибыла первая партия американских танков Abrams. Поставка произошла в минувшую субботу. Об этом 25 сентября сообщает газета New York Times со ссылкой на двух представителей Пентагона.

    Источники также отметили, что в ближайшие месяцы Киеву передадут еще танки. Точное число поставленных боевых машин не уточняется.

    Президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 22 сентября отмечал, что Abrams «будут доставлены на следующей неделе». 20 сентября о скором появлении на Украине американских танков заявлял официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Вашингтон обещал передать Киеву батальонный комплект танков Abrams — 31 боевую машину. Еще в январе издание Politico сообщало, что Киеву предоставят модификацию M1A2 Abrams без секретного дополнительного оборудования, повышающего огневую мощь.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 82

    Гость25 Сен 2023 в 16:06
    Лахта к концу месяца премиальные зарабатывает. Нашествие ихние сегодня.
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 16:03
    ку-ку, гриня
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 15:58
    зеленский продал черноземы израилю, курирует сделку невзлин, организатор убийств по поручению ходорковского. но черноземы также хотят и польша ссша.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    82
    close