NYT: на Украину доставили первую партию американских танков Abrams

На Украину прибыла первая партия американских танков Abrams. Поставка произошла в минувшую субботу. Об этом 25 сентября сообщает газета New York Times со ссылкой на двух представителей Пентагона.



Источники также отметили, что в ближайшие месяцы Киеву передадут еще танки. Точное число поставленных боевых машин не уточняется.



Президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 22 сентября отмечал, что Abrams «будут доставлены на следующей неделе». 20 сентября о скором появлении на Украине американских танков заявлял официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

