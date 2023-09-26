Зверинец на улице Зверинской. Петербуржец судится с соседями из-за питомцев

Собака и кошка стали причиной конфликта между соседями коммунальной квартиры на Зверинской улице. О необычной претензии рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Иск подал один из жильцов — Сергей Фукс. Он заявил, что соседи по коммунальной квартире завели домашних животных — кошку и собаку — без его согласия. По словам мужчины, несмотря на все его просьбы, соседи не шли на компромисс и проигнорировали его просьбу убрать животных из квартиры.
«Домашние животные короткошерстные, что приводило к образованию мелкодисперсной пыли, от которой у истца развилась бронхиальная астма, в связи с чем он вынужден принимать дорогостоящие лекарства», — говорится в сообщении пресс-службы судов.
Истец попросил обязать соседей убрать из коммунальной квартиры всех питомцев, а также зарегистрировать их в госреестре и сделать прививки. Сами соседи по квартире на судебное заседание не пришли, поэтому доказательств того, что питомцы привиты и проживают только в комнатах владельцев, не предоставили.
Суд частично удовлетворил исковые требования и обязал соседей убрать из коммунальной квартиры собаку и кошку, а также взыскал 300 рублей за госпошлину.
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