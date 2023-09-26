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    Зверинец на улице Зверинской. Петербуржец судится с соседями из-за питомцев

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    9 комментариев

    Собака и кошка стали причиной конфликта между соседями коммунальной квартиры на Зверинской улице. О необычной претензии рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Иск подал один из жильцов — Сергей Фукс. Он заявил, что соседи по коммунальной квартире завели домашних животных — кошку и собаку — без его согласия. По словам мужчины, несмотря на все его просьбы, соседи не шли на компромисс и проигнорировали его просьбу убрать животных из квартиры.

    «Домашние животные короткошерстные, что приводило к образованию мелкодисперсной пыли, от которой у истца развилась бронхиальная астма, в связи с чем он вынужден принимать дорогостоящие лекарства», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

    Истец попросил обязать соседей убрать из коммунальной квартиры всех питомцев, а также зарегистрировать их в госреестре и сделать прививки. Сами соседи по квартире на судебное заседание не пришли, поэтому доказательств того, что питомцы привиты и проживают только в комнатах владельцев, не предоставили.

    Суд частично удовлетворил исковые требования и обязал соседей убрать из коммунальной квартиры собаку и кошку, а также взыскал 300 рублей за госпошлину.

    Ранее из заброшенной квартиры в Петербурге спасли 12 голодных котов. Хозяйка оставила их жить среди тараканов и мусора.

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    Комментарии 9

    Майор Пронин26 Сен 2023 в 18:58
    По моему разумению, причина конфликта отнюдь не в собаке и кошке, а в наличии в XXI веке коммунальных квартир.
    +1−0
    Гость26 Сен 2023 в 18:56
    Я родилась и прожила до 13 лет на улице Олега Кошевого( ныне Вяземский ) ХОДИЛА в Школу 87-ю Коты это не просто коты Они нас спасли в Блокаду
    +0−0
    triton197726 Сен 2023 в 18:12
    Фуксия - девушка-коротышка ученый из известного романа Николая Носова))
    +0−0
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