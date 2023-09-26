Зверинец на улице Зверинской. Петербуржец судится с соседями из-за питомцев

Собака и кошка стали причиной конфликта между соседями коммунальной квартиры на Зверинской улице. О необычной претензии рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Иск подал один из жильцов — Сергей Фукс. Он заявил, что соседи по коммунальной квартире завели домашних животных — кошку и собаку — без его согласия. По словам мужчины, несмотря на все его просьбы, соседи не шли на компромисс и проигнорировали его просьбу убрать животных из квартиры.

«Домашние животные короткошерстные, что приводило к образованию мелкодисперсной пыли, от которой у истца развилась бронхиальная астма, в связи с чем он вынужден принимать дорогостоящие лекарства», — говорится в сообщении пресс-службы судов.