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    Вонь и тараканы. В Петербурге из заброшенной квартиры спасли 12 голодных котов

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    На Авангардной улице в Санкт-Петербурге 12 котов и кошек вызволили из заброшенной квартиры. Питомцы жили одни среди мусора и тараканов. Спасательная операция прошла в пятницу, 15 сентября, при участии волонтеров, судебных приставов и жильцов дома.

    приют ХелпДогМини СПБ

    Как рассказали приставы, к ним обратились неравнодушные соседи. Они сообщили, что в заброшенной квартире на первом этаже живет почти два десятка голодных и больных котов. Из-за этого в парадной летают насекомые и стоит ужасный запах. При этом хозяйка квартиры появлялась, но редко, и застать ее дома не удавалось.

    Красносельский районный отдел судебных приставов

    Судебные приставы Красносельского района Петербурга обязали собственницу квартиры убрать котов и провести дезинфекцию помещения. Однако петербурженка не исполнила это решение.

    15 сентября хозяйка квартиры пришла к животным. Соседи вызвали приставов и сотрудников приюта «ХелпДогМини», которые согласились разместить котов у себя. Как рассказали «Фонтанке» волонтеры приюта, они не смогли сосчитать, сколько точно котов проживало в квартире, так как находиться в помещении было невозможно из-за запаха, мусора и тараканов. Спасти удалось 12 питомцев. Котов вылавливали в течение 5 часов.

    После этого в квартире провели санацию помещения, а всех спасенных котов поместили в приют. Теперь волонтеры обследуют животных в ветклинике, а затем будут искать спасенным котам новых хозяев.

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