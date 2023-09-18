Вонь и тараканы. В Петербурге из заброшенной квартиры спасли 12 голодных котов

На Авангардной улице в Санкт-Петербурге 12 котов и кошек вызволили из заброшенной квартиры. Питомцы жили одни среди мусора и тараканов. Спасательная операция прошла в пятницу, 15 сентября, при участии волонтеров, судебных приставов и жильцов дома.
приют ХелпДогМини СПБ
Как рассказали приставы, к ним обратились неравнодушные соседи. Они сообщили, что в заброшенной квартире на первом этаже живет почти два десятка голодных и больных котов. Из-за этого в парадной летают насекомые и стоит ужасный запах. При этом хозяйка квартиры появлялась, но редко, и застать ее дома не удавалось.
Красносельский районный отдел судебных приставов
Судебные приставы Красносельского района Петербурга обязали собственницу квартиры убрать котов и провести дезинфекцию помещения. Однако петербурженка не исполнила это решение.
15 сентября хозяйка квартиры пришла к животным. Соседи вызвали приставов и сотрудников приюта «ХелпДогМини», которые согласились разместить котов у себя. Как рассказали «Фонтанке» волонтеры приюта, они не смогли сосчитать, сколько точно котов проживало в квартире, так как находиться в помещении было невозможно из-за запаха, мусора и тараканов. Спасти удалось 12 питомцев. Котов вылавливали в течение 5 часов.
После этого в квартире провели санацию помещения, а всех спасенных котов поместили в приют. Теперь волонтеры обследуют животных в ветклинике, а затем будут искать спасенным котам новых хозяев.