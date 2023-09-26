На все деньги. Налоговая открыла Блиновской доступ к ее счетам

Федеральная налоговая служба открыла блогеру Елене Блиновской доступ к ее счетам. Об этом 26 сентября сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Наталию Сальникову.
Счета «королевы марафонов» были заблокированы, так как Блиновская опоздала с предоставлением отчетности. После того, как блогер предоставила отчет, счета разблокировали. РИА Новости со ссылкой на адвоката пишет, что открыт только один счет, который не был арестован, но ФНС на него накладывала ограничения.
Ранее адвокат сообщала, что по делу Блиновской арестованы активы на 64 миллиарда рублей.
Создательницу курсов личностного роста и «королеву марафонов желаний» Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей и в легализации 43 миллионов рублей. Известно, что часть денег — 55 млн рублей налогов — блогер уже выплатила.
Блиновскую задержали в конце апреля при попытке уехать из России и отправили под домашний арест. Её супругу предъявлено обвинение в пособничестве.
По версии следствия, Елена Блиновская платила налог как индивидуальный предприниматель, по упрощенной системе. Лимит доходов в таком случае составляет 150 миллионов рублей в год. Однако блогер зарабатывала больше, «дробила» бизнес и переводила деньги подконтрольным фирмам.