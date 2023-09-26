На все деньги. Налоговая открыла Блиновской доступ к ее счетам

Федеральная налоговая служба открыла блогеру Елене Блиновской доступ к ее счетам. Об этом 26 сентября сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Наталию Сальникову.



Счета «королевы марафонов» были заблокированы, так как Блиновская опоздала с предоставлением отчетности. После того, как блогер предоставила отчет, счета разблокировали. РИА Новости со ссылкой на адвоката пишет, что открыт только один счет, который не был арестован, но ФНС на него накладывала ограничения.



Ранее адвокат сообщала, что по делу Блиновской арестованы активы на 64 миллиарда рублей.