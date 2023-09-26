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    Карельская таможня уточнила число машин, которые развернули финские пограничники

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    20 комментариев

    Финские таможенники с 16 сентября развернули обратно в Россию восемь легковых автомобилей с российскими номерами, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления со ссылкой на данные Карельской таможни.

    По данным ведомства, с начала запрета на пропуск зарегистрированных в России транспортных средств на территорию Евросоюза через пункты пропуска Карельской таможни границу пересекли 7 087 человек, из которых 4 872 человека — граждане РФ, 1 215 — иностранцы.

    При этом большинство граждан передвигаются на автомобилях, зарегистрированных в других государствах, — 3 776 машин с иностранными номерами и только 86 — с российскими.

    Ранее власти Финляндии сообщили, что больше сотни машин с российскими номерами не пустили в страну в связи с действием новых санкций Евросоюза. К тому же автовладельцы, чьи машины с номерами РФ уже находятся на территории Суоми, должны вывезти их до 16 марта 2024 года.

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    ФинляндияТаможняАвтомобилиМашины с российскими номерамиСанкции Евросоюза
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    Комментарии 20

    SERGEY11126 Сен 2023 в 13:13
    Не удивлюсь если скоро Карельская будет разворачивать .
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 13:04
    Такие смешные эти финны
    +1−0
    Гость26 Сен 2023 в 13:03
    8 легковых автомобилей завернули и 86 машин с российскими номерами пропустили. Итого 9,3%. Это зрада-или-переможа, растолкуйте? Не пойму...
    +0−1
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