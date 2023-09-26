Карельская таможня уточнила число машин, которые развернули финские пограничники

Финские таможенники с 16 сентября развернули обратно в Россию восемь легковых автомобилей с российскими номерами, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления со ссылкой на данные Карельской таможни.

По данным ведомства, с начала запрета на пропуск зарегистрированных в России транспортных средств на территорию Евросоюза через пункты пропуска Карельской таможни границу пересекли 7 087 человек, из которых 4 872 человека — граждане РФ, 1 215 — иностранцы.