Карельская таможня уточнила число машин, которые развернули финские пограничники

Финские таможенники с 16 сентября развернули обратно в Россию восемь легковых автомобилей с российскими номерами, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления со ссылкой на данные Карельской таможни.
По данным ведомства, с начала запрета на пропуск зарегистрированных в России транспортных средств на территорию Евросоюза через пункты пропуска Карельской таможни границу пересекли
При этом большинство граждан передвигаются на автомобилях, зарегистрированных в других государствах, —
Ранее власти Финляндии сообщили, что больше сотни машин с российскими номерами не пустили в страну в связи с действием новых санкций Евросоюза. К тому же автовладельцы, чьи машины с номерами РФ уже находятся на территории Суоми, должны вывезти их до 16 марта 2024 года.