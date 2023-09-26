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      Rzeczpospolita: следствие в Польше считает упавшую в Пшеводуве ракету украинской. Киев в расследовании не участвует

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      17 комментариев

      Следствие в Польше пришло к выводу, что ракета, упавшая в ноябре прошлого года на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства, принадлежала Украине. Об этом 26 сентября пишет Rzeczpospolita со ссылкой на источники. Издание отмечает, что Киев не участвовал в расследовании и до сих пор не предоставил Варшаве никаких материалов по случившемуся.

      Пресс-секретарь Национальной прокуратуры Лукаш Лапчинский подтвердил изданию, что заключение по делу готово, но сослался на конфиденциальный характер расследования. Источники Rzeczpospolita утверждают, что прокуратура Польши знает место запуска ракеты ПВО на территории Украины.

      Прокуратура первоначально указала на ракету С-300. Ракета имеет дальность от 75 км до 90 км. В тот момент российские позиции находились в таком месте, откуда ни одна российская ракета не могла достичь Пшеводува, полагают следователи. Они исключили, что ракету запустили из Белоруссии: даже если предположить, что российские батареи находились в Союзном государстве, то от того места, где они располагались, до Пшеводува по прямой — 150 км.

      Президент Украины Владимир Зеленский после инцидента заявлял, что Украина не имеет отношения к упавшей в Польше ракете. «Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар», — сказал он. Ему возразил президент США Джо Байден словами: «Это не доказательство».

      Инцидент с падением ракеты произошел во вторник в 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства. В результате погибли два человека.

      Российские специалисты оборонно-промышленного комплекса определили тип упавшей в Польше ракеты по обломкам. Эксперты считают, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса ПВО С-300. Российское военное ведомство уточнило, что она принадлежит воздушным силам Украины.

      Ряд СМИ сообщал, что ракеты, упавшие на ферму, — российские. Представитель Пентагона заявил, что «не будет спекулировать без фактов». В Минобороны РФ тем временем назвали случившееся намеренной провокацией для эскалации обстановки. По мнению ведомства, те обломки, что попали на первые видеозаписи с места, не принадлежат российскому вооружению.

      Журналист польского радио Zet со ссылкой на источники утверждал, что на Пшеводув упали обломки российских ракет, сбитых системами ПВО ВСУ. Западные и российские специалисты сходились во мнении, что показанный обломок визуально похож на часть двигателя советской ракеты комплекса С-300, которыми оснащены ПВО Украины.

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      Комментарии 17

      Гость26 Сен 2023 в 13:03
      Швеция подтвердила потерю украинскими военными ВСЕХ ! танков Leopard 2A5 шведской модификации Strv 122, которые были поставлены на Украину.Их потери составили 10 из 10 поставленных таких танков. Бронетехника принадлежала 21-й бригаде ВСУк и полностью была сожжена российскими БПЛА-камикадзе "Ланцет", западнее Сватово в районе Стельмаховки
      +1−0
      Гость26 Сен 2023 в 12:43
      ракета украинская...?

      Это вполне возможно: во-первых, техника из советских времен, во-вторых, в условиях боевых действий, ошибки случаются.
      Рутина.
      Далее будет продолжаться в приграничных регионах в том же темпе. Это .... реальность.
      И в
      +0−0
      chip126 Сен 2023 в 12:42
      Так понемногу, потихоньку и выяснится, что 404 незаконно владеет исконно польскими территориями, советую бывшим братьям не тратить силы на РФ, во первых это не имеет никакого смысла, во вторых, когда будет выбита значительная часть вашего актива, гиена Европы себя покажет!
      +1−1
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