Rzeczpospolita: следствие в Польше считает упавшую в Пшеводуве ракету украинской. Киев в расследовании не участвует

Следствие в Польше пришло к выводу, что ракета, упавшая в ноябре прошлого года на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства, принадлежала Украине. Об этом 26 сентября пишет Rzeczpospolita со ссылкой на источники. Издание отмечает, что Киев не участвовал в расследовании и до сих пор не предоставил Варшаве никаких материалов по случившемуся.
Пресс-секретарь Национальной прокуратуры Лукаш Лапчинский подтвердил изданию, что заключение по делу готово, но сослался на конфиденциальный характер расследования. Источники Rzeczpospolita утверждают, что прокуратура Польши знает место запуска ракеты ПВО на территории Украины.
Прокуратура первоначально указала на ракету С-300. Ракета имеет дальность от 75 км до 90 км. В тот момент российские позиции находились в таком месте, откуда ни одна российская ракета не могла достичь Пшеводува, полагают следователи. Они исключили, что ракету запустили из Белоруссии: даже если предположить, что российские батареи находились в Союзном государстве, то от того места, где они располагались, до Пшеводува по прямой — 150 км.
Президент Украины Владимир Зеленский после инцидента заявлял, что Украина не имеет отношения к упавшей в Польше ракете. «Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар», — сказал он. Ему возразил президент США Джо Байден словами: «Это не доказательство».