Rzeczpospolita: следствие в Польше считает упавшую в Пшеводуве ракету украинской. Киев в расследовании не участвует

Следствие в Польше пришло к выводу, что ракета, упавшая в ноябре прошлого года на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства, принадлежала Украине. Об этом 26 сентября пишет Rzeczpospolita со ссылкой на источники. Издание отмечает, что Киев не участвовал в расследовании и до сих пор не предоставил Варшаве никаких материалов по случившемуся.



Пресс-секретарь Национальной прокуратуры Лукаш Лапчинский подтвердил изданию, что заключение по делу готово, но сослался на конфиденциальный характер расследования. Источники Rzeczpospolita утверждают, что прокуратура Польши знает место запуска ракеты ПВО на территории Украины.

