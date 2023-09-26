Беспилотник в Курской области сбросил взрывное устройство на электроподстанцию

В результате атаки БПЛА в Курской области утром 26 сентября нарушено электроснабжение. Об этом сообщает в своём телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию в селе Снагость (Кореневский район). Семь населённых пунктов обесточены.
«Никто из жителей не пострадал. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка», — отмечает Старовойт.
По данным Минобороны, система ПВО дважды за ночь отражала атаку БПЛА самолетного типа над Курской областью.