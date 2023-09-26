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    Беспилотник в Курской области сбросил взрывное устройство на электроподстанцию

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    48 комментариев

    В результате атаки БПЛА в Курской области утром 26 сентября нарушено электроснабжение. Об этом сообщает в своём телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

    По его словам, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию в селе Снагость (Кореневский район). Семь населённых пунктов обесточены.

    «Никто из жителей не пострадал. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка», — отмечает Старовойт.

    По данным Минобороны, система ПВО дважды за ночь отражала атаку БПЛА самолетного типа над Курской областью.

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    Комментарии 48

    Гость26 Сен 2023 в 10:07
    Фонтанка, а почему молчите про Одессу, Черкассы, Николаев? Там было очень громко.
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 09:53
    Ну по телевизору показывали опросы россиян, сказали потерпим. Не проблема, пожалуйста вот вам, хотели потерпеть ,? Да ради бога
    +1−0
    Гость26 Сен 2023 в 09:43
    Главное - запоминайте. Лахте не жалко жителей Курска, Воронежа, Белгорода, Орла, Москвы... то есть народ России. Их мы не волнуем. Их волнует геополитика. Которую, кстати, БСЭ трактует, как фашистскую лженауку.
    +3−0
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