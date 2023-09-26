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    Беспилотники дважды за ночь атаковали Курскую область

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    5 комментариев

    Дважды за ночь система ПВО отбивала атаку беспилотных летательных аппаратов в Курской области.

    Как сообщает Минобороны, 26 сентября около 05:30 над территорией области был сбит украинский БПЛА самолетного типа. Еще два беспилотника средства ПВО уничтожили поздно вечером, около 23 часов.

    Вчера в результате атаки БПЛА в Курской области были повреждены в общей сложности 15 домовладений и четыре автомобиля, задело кровлю административного здания, а в многоквартирном доме выбило стёкла. Люди не пострадали.

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    Комментарии 5

    Гость26 Сен 2023 в 09:41
    Только крышу починили, а она опять поехала.
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 07:46
    Заголовок правильный. Атака потом отражение.
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 07:46
    В украинском городе Кривой Рог произошел взрыв, сообщил мэр Александр Вилкул.

    Градоначальник также призвал воздержаться от публикаций в сети фотографий и видеозаписей произошедшего. «Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — попросил Вилкул.
    +0−0
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