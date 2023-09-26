Беспилотники дважды за ночь атаковали Курскую область

Дважды за ночь система ПВО отбивала атаку беспилотных летательных аппаратов в Курской области.



Как сообщает Минобороны, 26 сентября около 05:30 над территорией области был сбит украинский БПЛА самолетного типа. Еще два беспилотника средства ПВО уничтожили поздно вечером, около 23 часов.



Вчера в результате атаки БПЛА в Курской области были повреждены в общей сложности 15 домовладений и четыре автомобиля, задело кровлю административного здания, а в многоквартирном доме выбило стёкла. Люди не пострадали.

