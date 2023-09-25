Автобусы до русских дач и домов: в Финляндии продлят маршрут из России

Автобусный маршрут из России в Финляндию Петербург — Лаппеенранта продлят до Иматры, где у россиян много дач и куда не так просто добраться без машины.



Как сообщил «Интерфаксу» 25 сентября автобусный перевозчик Ecolines, в Иматре очень много русскоязычных жителей, имеющих двойное гражданство, или родственников в России, часто посещающих Петербург, а общественным транспортом добираться из Иматры в Лаппеенранту и обратно не слишком удобно. Поэтому было решено продлить рейс. Регулярное сообщение начнется 6 октября.

«Фонтанка» рассказывала, что после запрета на въезд на авто с российскими номерами автобусы в Финляндию испытывают сверхспрос — все билеты раскуплены.