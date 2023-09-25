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    Автобусы до русских дач и домов: в Финляндии продлят маршрут из России

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    10 комментариев

    Автобусный маршрут из России в Финляндию Петербург — Лаппеенранта продлят до Иматры, где у россиян много дач и куда не так просто добраться без машины.

    Как сообщил «Интерфаксу» 25 сентября автобусный перевозчик Ecolines, в Иматре очень много русскоязычных жителей, имеющих двойное гражданство, или родственников в России, часто посещающих Петербург, а общественным транспортом добираться из Иматры в Лаппеенранту и обратно не слишком удобно. Поэтому было решено продлить рейс. Регулярное сообщение начнется 6 октября.

    «Фонтанка» рассказывала, что после запрета на въезд на авто с российскими номерами автобусы в Финляндию испытывают сверхспрос — все билеты раскуплены.

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    Комментарии 10

    Гость26 Сен 2023 в 00:03
    А что мешает на велосипедах гонять? Только велодорожку нужно к границе протянуть или у границы сделать прокатный пункт
    +1−0
    Гость26 Сен 2023 в 00:00
    Белая гаспадина, дайте жевачки?
    +0−1
    Гость25 Сен 2023 в 23:57
    Многие владельцы дач возмущены до оскорбления что их называют "русскими".
    +1−2
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