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    Увеличивается количество автобусных рейсов между Россией и Финляндией

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    Перевозчик ECOLINES увеличивает количество автобусных рейсов между Россией и Финляндией. Как сообщили в компании, 6 октября 2023 года начинается движение по маршруту Санкт-Петербург —Лаппеенранта.

    «Ежедневно в 07.30 автобус будет отправляться из Санкт-Петербурга и в 18.05 из Лаппеенранты», — уточняется в релизе.

    Новость выглядит актуальной в свете последних перемен в позиции ЕС, связанных с запретом на въезд авто с российскими номерами.

    «Фонтанка» писала, с полуночи 16 сентября финские таможенники обещают ловить российские машины как на границе в РФ, так и у границы с Норвегией. Потому что Норвегия не входит в ЕС, а санкции запрещают ввоз автомобилей на территорию ЕС.

    Запрет распространяется на все автомобили, зарегистрированные в России, независимо от того, используются они для частных или коммерческих целей. Исключение — транспортные средства, вмещающие более 10 пассажиров.

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