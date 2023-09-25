Обрушением потолка на петербурженку в квартире в переулке Нестерова заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Петроградского района установит причины и обстоятельства обрушения потолка в жилом
По данным ведомства, в квартире обрушился штукатурный слой. Специалисты управляющей компании уже убрали с потолка остатки штукатурки, которая слабо держалась, а также обследовали потолок по всей квартире.
Напомним, потолок упал на женщину рано утром, когда она спала. По словам хозяйки квартиры, в этом могут быть виноваты рабочие, которые разбирают старую кровлю и скидывают тяжелые фрагменты прямо с крыши, из-за чего дом, по словам петербурженки, «ходит ходуном».
В Фонде капремонта, ответственном за работы, «Фонтанке» заявили, что рабочие ремонтируют только кровлю здания и чердачные помещения. При этом они не используют тяжелую технику, которая может нарушить конструкцию дома, утверждают в фонде.
Дом в переулке