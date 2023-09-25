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    Обрушением потолка на петербурженку в квартире в переулке Нестерова заинтересовалась прокуратура

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    3 комментария

    Прокуратура Петроградского района установит причины и обстоятельства обрушения потолка в жилом доме № 9 в переулке Нестерова. Об этом 25 сентября сообщает телеграм-канал ведомства.

    По данным ведомства, в квартире обрушился штукатурный слой. Специалисты управляющей компании уже убрали с потолка остатки штукатурки, которая слабо держалась, а также обследовали потолок по всей квартире.

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    Напомним, потолок упал на женщину рано утром, когда она спала. По словам хозяйки квартиры, в этом могут быть виноваты рабочие, которые разбирают старую кровлю и скидывают тяжелые фрагменты прямо с крыши, из-за чего дом, по словам петербурженки, «ходит ходуном».

    В Фонде капремонта, ответственном за работы, «Фонтанке» заявили, что рабочие ремонтируют только кровлю здания и чердачные помещения. При этом они не используют тяжелую технику, которая может нарушить конструкцию дома, утверждают в фонде.

    Дом в переулке Нестерова, 9 был построен в 1910 году. Он входит в перечень комитета по охране памятников истории и культуры как объект культурного наследия Петербурга.

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    Комментарии 3

    Pilat25 Сен 2023 в 20:00
    Скажите - хитро спросила прокуратура - а Вы так любой потолок можете....приподнять? И в ювелирном тоже?
    +0−0
    Мillemelle25 Сен 2023 в 18:54
    зато не спальный район)
    +0−0
    Slava_Rossii225 Сен 2023 в 18:37
    Это что муниципальная квартира?
    +0−0
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