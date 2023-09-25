Toyota отключила россиян от части сервисов. Что изменится для автовладельцев?

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Японский концерн Toyota, ранее остановивший производство и продажи авто в России, объявил клиентам о прекращении поддержки мобильного приложения, управлявшего некоторыми функциями машины. Чем это грозит автовладельцам и несет ли это риски прекращения гарантийного обслуживания, узнала «Фонтанка».



Что случилось?

Уведомление об изменении условий появилось на днях на сайте Toyota. «Информируем, что в соответствии с пунктом 12.1 «Условий использования подключаемых сервисов», а также ввиду невозможности оказания услуг сторонними поставщиками, что может сказаться на корректности передачи данных, поддержка мобильного приложения MyT, а также Toyota Connected Services прекращается», — говорится в сообщении.



Что это значит?

Речь идет о телематической системе управления некоторыми функциями машины через мобильное приложение. Владельцы Toyota (а также Lexus) могли, к примеру, быстро вспомнить, где была оставлена машина, контролировать заряд аккумулятора, анализировать детали маршрута, длительность, пробег, среднюю скорость по каждой конкретной поездке, записаться на сервисное обслуживание, видеть все сервисные операции, зарегистрировать все столкновения на дороге, фиксируя точную геолокацию, а также быстро связаться со службами спасения в случае необходимости.



Также именно через приложение обновлялись данные встроенного навигатора. Как рассказал «Фонтанке» читатель Михаил, сейчас система строит маршрут, но делает это по последнему сохранению, а новая информация больше не подгружается. «Теперь эти обновления будут запрещены, а значит сведения о временных ограничениях, объездах, времени в пути будут недоступны», — рассказал он. Также автовладелец опасается, что может перестать работать система, с помощью которой информация о скорости и маршруте проецировались прямо на лобовое стекло в виде дополненной реальности, так что водителю можно было смотреть только на дорогу, а не на бортовые приборы. Она также обновлялась при соединении с телефоном водителя.



Чем это грозит автовладельцам?

Отсутствие обновления встроенной навигационной системы поставит автовладельцев перед выбором — или не пользоваться функционалом вовсе, и, например, строить маршрут в телефоне, или устанавливать на боровой компьютер стороннее приложение, например, « Яндекс.Навигатор ».



Первый вариант не слишком устраивает владельцев не самой дешевой машины (Toyota Camry, сошедшая с конвейера петербургского завода в 2021 году, стоила 3,2 млн рублей, новые авто, ввезенные по параллельному импорту, обходятся в два раза дороже). Второй вариант как раз и может повлечь лишение прав на гарантийное обслуживание, особенно если это делать не у официальных дилеров, а в условных «гаражных сервисах». К тому же стороннее приложение можно будет установить лишь на сам экран, но проецироваться на лобовое стекло оно не будет. А только этот функционал обошелся в 500 тысяч рублей, рассказал Михаил. «Снять с гарантии или не пользоваться — так себе дилемма», — резюмирует он. По словам автовладельца, он обдумывает подачу иска к производителю.



Почему Toyota приняла такое решение?

Toyota приняла решение об уходе из России осенью 2022 года. Тогда компания сообщила, что прекратит производство автомобилей на своем заводе в Петербурге. При этом автопроизводитель обязался сохранить послепродажное обслуживание машин Toyota и Lexus, а также поддержку дилерской сети. После этого завод в Шушарах сначала перешел в руки подведомственного Минпромторгу НАМИ, а затем площадка досталась «дочке» оборонного концерна « Алмаз-Антей », который решил собирать там грузовики и электрокары.

«Фонтанка» направила запрос Toyota о причинах отключения сервисов и перспективах дальнейшего продолжения гарантийного обслуживания, но не получила ответа на момент публикации.



В условиях предоставления «подключенных сервисов» говорится, что Toyota может в одностороннем порядке отказаться от исполнения соглашения, если это необходимо для выполнения постановления, решения или иного акта, вынесенного судом или иным компетентным органом, соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, и/или возникли форс-мажорные обстоятельства. При этом пользователь не вправе требовать какую-либо компенсацию.



Что говорят дилеры? Дилеры, которые уже столкнулись с такой ситуацией по другим маркам, спешат успокоить клиентов — варианты есть. Например, салоны Audi предлагают сами перепрошить головное устройство и установить « Яндекс.Навигатор » на бортовой компьютер, либо добавить возможность вывести изображение экрана телефона на дисплей машины. А то и вовсе заменить головное устройство на неоригинальное.



Все варианты не влекут снятия автомобиля полностью с гарантии, поскольку вмешательство будет касаться только мультимедиа, рассказал директор дилерского центра Audi Андрей Лапко. Если клиент приедет с проблемой в двигателе или коробке передач, ему не откажут в обслуживании, подчеркнул он. Но дополненная реальность на лобовом стекле работать действительно не будет.

Что дальше?

Пока рано говорить о том, что Toyota начала снимать с себя гарантийные обязательства по обслуживанию проданных официальными дилерами автомобилей, считает исполнительный директор Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Вячеслав Жигалов.

Безусловно, автовладельцы лишились удобных сервисов, но на безопасности и возможностях сервисного обслуживания это пока не сказывается. И в целом ситуация не настолько критична, как с Mercedes-Benz и Volkswagen, которые отключили дилеров в России от фирменного сервисного программного обеспечения, из-за чего автовладельцы лишились возможности перепрограммировать блок управления двигателем, чтобы улучшить его работу.



Но всё не так хорошо, как с компанией Renault, которая официально передала гарантийные обязательства АВТОВАЗу. В случае с Toyota при заключении сделки по передаче завода НАМИ, а потом « Алмаз-Антею », публично не озвучивалось, кому переходят эти функции, отмечает исполнительный директор РОАД.

Пока сама Toyota старается выполнять гарантийные обязательства, но владельцам нужно внимательно следить за событиями. «Со временем все бренды из недружественных стран прекратят какое-либо присутствие даже в форме гарантийной поддержки», — уверен эксперт.



Если «японцы» решат уйти, они могут легко бросить своих клиентов, несмотря на наличие законодательных требований, по которым производитель отвечает за качество товара в течение срока эксплуатации — 10 лет , считает Жигалов.



С гарантийными обслуживанием уже не всё гладко. «Ситуация разительно отличается от той, к которой все привыкли, это касается и наличия запчастей на складе, сроков поставки, есть сложности с электронными компонентами, кузовными деталями. Представительство, которое пока не закрыто, пытается что-то сделать, но всё зависит от конкретной ситуации», — отмечает эксперт.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

