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    Россия выплатила €4,5 млн по решениям ЕСПЧ, несмотря на выход из Совета Европы

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    13 комментариев

    Россия выплатила €4,5 млн по постановлениям Европейского суда по правам человека, которые вступили в силу до 15 марта 2022 года, то есть до выхода России из Совета Европы. Об этом сообщил кандидат в судьи Конституционного суда РФ Михаил Лобов на заседании комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Его 25 сентября цитируют «Ведомости».

    «Информация есть из Генпрокуратуры, которая представляла последние полтора года интересы России в Европейском суде. Эквивалент €4,5 млн в российских рублях был выплачен заявителям, которые выиграли дела, постановления которых вступили в силу до 15 марта», — заявил Лобов.

    Он уточнил, что в законе о неисполнении решений ЕСПЧ, который Госдума приняла в июне прошлого года, был определен «переходный период». В документе речь шла не только о компенсациях, были также продлены положения кодексов, которые позволяли добиваться пересмотра дел в российских судах, добавил Лобов.

    Россию отстранили от деятельности Совета Европы после начала спецоперации, 25 февраля 2022 года. 16 марта Россию полностью исключили из организации. Жалобы россиян там больше не рассматривают. При этом, по данным «Коммерсанта», Россия была лидером по числу обращений в ЕСПЧ — на ее долю приходилось 16 750 дел.

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    Комментарии 13

    Русич Древний25 Сен 2023 в 12:26
    Ну вот… борцы за демократию и передовые ценности огорчились. Стенают.
    Некому больше заступиться…
    +0−0
    chip125 Сен 2023 в 12:17
    99% всех обращений в ЕСПЧ были от представителей ЛГБТ и 1% от оппозиции, типа Навального, короче это те у кого есть выход на ЕС!
    +0−1
    25267490125 Сен 2023 в 12:17
    Неужто, эти деньги взыщут с путинских судей за неправедное судейство?
    +1−0
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