Россия выплатила €4,5 млн по решениям ЕСПЧ, несмотря на выход из Совета Европы

Россия выплатила €4,5 млн по постановлениям Европейского суда по правам человека, которые вступили в силу до 15 марта 2022 года, то есть до выхода России из Совета Европы. Об этом сообщил кандидат в судьи Конституционного суда РФ Михаил Лобов на заседании комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Его 25 сентября цитируют «Ведомости».



«Информация есть из Генпрокуратуры, которая представляла последние полтора года интересы России в Европейском суде. Эквивалент €4,5 млн в российских рублях был выплачен заявителям, которые выиграли дела, постановления которых вступили в силу до 15 марта», — заявил Лобов.