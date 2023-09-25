Погоня — на видео полиции. Пьяного на «Форде» заметили на заправке в Петербурге и останавливали выстрелами

Нетрезвый нарушитель задержан в Выборгском районе Ленобласти. Об этом сообщает 25 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Рано утром в субботу в полицию Курортного района поступило сообщение очевидца, что с территории АЗС в Зеленогорске отъехал «Форд Фокус» с пьяным водителем за рулем. Через час сотрудники ГИБДД заметили этот «Форд» на 4-м километре Приморского шоссе в поселке Ушково (Курортный район). Заметив полицию, водитель «Форда» нажал на газ, инспекторы пустились в погоню.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
«Неоднократные требования об остановке нарушитель игнорировал, двигался с высокой скоростью, неоднократно выезжал на встречную полосу движения, чем создавал угрозу жизни и здоровью граждан», — отмечается в сообщении.
Выехав на территорию области, на Средневыборгском шоссе в районе поселка Поляны один из полицейских решил стрелять, чтобы остановить «Фокус». Тот проехал ещё 5 километров, и в поселке Зеленый Холм его удалось блокировать. За рулем был 25-летний петербуржец в алкогольном опьянении. Он на камеру признал вину и раскаялся. В отношении него составлен целый ряд административных протоколов: за пьяное вождение, за нарушения ПДД и неповиновение распоряжению сотрудника полиции.