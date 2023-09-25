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    Погоня — на видео полиции. Пьяного на «Форде» заметили на заправке в Петербурге и останавливали выстрелами

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    11 комментариев

    Нетрезвый нарушитель задержан в Выборгском районе Ленобласти. Об этом сообщает 25 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

    Рано утром в субботу в полицию Курортного района поступило сообщение очевидца, что с территории АЗС в Зеленогорске отъехал «Форд Фокус» с пьяным водителем за рулем. Через час сотрудники ГИБДД заметили этот «Форд» на 4-м километре Приморского шоссе в поселке Ушково (Курортный район). Заметив полицию, водитель «Форда» нажал на газ, инспекторы пустились в погоню.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    «Неоднократные требования об остановке нарушитель игнорировал, двигался с высокой скоростью, неоднократно выезжал на встречную полосу движения, чем создавал угрозу жизни и здоровью граждан», — отмечается в сообщении.

    Выехав на территорию области, на Средневыборгском шоссе в районе поселка Поляны один из полицейских решил стрелять, чтобы остановить «Фокус». Тот проехал ещё 5 километров, и в поселке Зеленый Холм его удалось блокировать. За рулем был 25-летний петербуржец в алкогольном опьянении. Он на камеру признал вину и раскаялся. В отношении него составлен целый ряд административных протоколов: за пьяное вождение, за нарушения ПДД и неповиновение распоряжению сотрудника полиции.

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    Комментарии 11

    Гость25 Сен 2023 в 09:45
    Из Зеленогорска в Поляны, а потом до Зеленого холма, долго же его гоняли. Что раньше не стреляли?
    +0−0
    Znatok7825 Сен 2023 в 09:41
    Через час...быстро как-то...в бездуховных Штатах экипаж (а то и не один) были бы на месте уже через несколько минут. У наших есть дела поважнее...
    +1−0
    Гость25 Сен 2023 в 09:32
    Не дали человеку отдохнуть!
    +0−0
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