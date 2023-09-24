Из Нагорного Карабаха в Армению въехали более тысячи беженцев

На территорию Армении из Нагорного Карабаха прибыли 1 050 человек вынужденных переселенцев. Об этом поздно вечером 24 сентября сообщила пресс-служба правительства страны.



Данные приводятся на 21:00 мск. Власти успели зарегистрировать 770 человек. Из них 410 человек захотели переехать в определенные ими места жительства, а 360 беженцам выделили жилье от правительства.



Днем в воскресенье в Армению стали прибывать первые беженцы из Нагорного Карабаха. Волонтеры встречали их в южном регионе Сюнике. Автоколонны с людьми сопровождают российские миротворцы.

