Из Нагорного Карабаха в Армению въехали более тысячи беженцев

На территорию Армении из Нагорного Карабаха прибыли 1 050 человек вынужденных переселенцев. Об этом поздно вечером 24 сентября сообщила пресс-служба правительства страны.
Данные приводятся на 21:00 мск. Власти успели зарегистрировать 770 человек. Из них 410 человек захотели переехать в определенные ими места жительства, а 360 беженцам выделили жилье от правительства.
Днем в воскресенье в Армению стали прибывать первые беженцы из Нагорного Карабаха. Волонтеры встречали их в южном регионе Сюнике. Автоколонны с людьми сопровождают российские миротворцы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее в телеобращении к народу заявил, что страна готова принять соотечественников из Нагорного Карабаха, которые уезжают, опасаясь этнических чисток. Ответственность за подобный сценарий он возложил на Баку и российских миротворцев. В Кремле отмечали, что оснований говорить об «этнических чистках» в Карабахе «пока нет».