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    Из Нагорного Карабаха в Армению въехали более тысячи беженцев

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    6 комментариев

    На территорию Армении из Нагорного Карабаха прибыли 1 050 человек вынужденных переселенцев. Об этом поздно вечером 24 сентября сообщила пресс-служба правительства страны.

    Данные приводятся на 21:00 мск. Власти успели зарегистрировать 770 человек. Из них 410 человек захотели переехать в определенные ими места жительства, а 360 беженцам выделили жилье от правительства.

    Днем в воскресенье в Армению стали прибывать первые беженцы из Нагорного Карабаха. Волонтеры встречали их в южном регионе Сюнике. Автоколонны с людьми сопровождают российские миротворцы.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее в телеобращении к народу заявил, что страна готова принять соотечественников из Нагорного Карабаха, которые уезжают, опасаясь этнических чисток. Ответственность за подобный сценарий он возложил на Баку и российских миротворцев. В Кремле отмечали, что оснований говорить об «этнических чистках» в Карабахе «пока нет».

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    Комментарии 6

    Гость24 Сен 2023 в 23:45
    Пока Пашинян сотрясает воздух и отправляет полицию и спецназ разгонят протестующих - наши миротворцы спасают армян Нагорного Карабаха.
    +0−0
    26605452524 Сен 2023 в 23:19
    Скоро в России...........
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 23:11
    Пускай к нам едут, работы хватит.
    +0−1
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