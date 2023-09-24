Беспилотник попался полиции в разгар шоу в честь закрытия сезона фонтанов в Петергофе

Неизвестный дрон был обнаружен сотрудниками полиции накануне вечером во время красочного закрытия сезона фонтанов в Петергофе. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 сентября.



Устройство приземлилось в Верхнем парке около восьми часов вечера. Оператора сотрудники правоохранительных органов в толпе так и не нашли. Напомним, несколькими днями ранее вневедомственная охрана обнаружила в Шушарах беспилотник. Тогда владелец нашелся быстро.

Сезон фонтанов закрывали в Петергофе два дня подряд. В представлении приняли участие 40 артистов балета. Были применены новейшие мультимедийные технологии и, конечно, не обошлось без праздничного фейерверка.