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    Беспилотник попался полиции в разгар шоу в честь закрытия сезона фонтанов в Петергофе

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    7 комментариев

    Неизвестный дрон был обнаружен сотрудниками полиции накануне вечером во время красочного закрытия сезона фонтанов в Петергофе. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 сентября.

    Устройство приземлилось в Верхнем парке около восьми часов вечера. Оператора сотрудники правоохранительных органов в толпе так и не нашли. Напомним, несколькими днями ранее вневедомственная охрана обнаружила в Шушарах беспилотник. Тогда владелец нашелся быстро.

    Сезон фонтанов закрывали в Петергофе два дня подряд. В представлении приняли участие 40 артистов балета. Были применены новейшие мультимедийные технологии и, конечно, не обошлось без праздничного фейерверка.

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    Комментарии 7

    ProstoZloy24 Сен 2023 в 15:08
    "Сезон фонтанов закрывали в Петергофе два дня подряд."
    Пир во время...
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 14:50
    села батарейка?
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 14:00
    Нужны средства ПВО или хотя бы РЭБ. А то Псков совсем недалеко, да и свои иноагенты порой оживляются.
    +0−0
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