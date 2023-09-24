«Зеленые человечки» похитили у военного пенсионера из Парголово 11 млн рублей вместе с сейфом

Уголовное дело по статье «Разбой» возбуждено после нападения на дом военного пенсионера в Выборгском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 сентября.
Накануне во втором часу ночи в полицию позвонила
На место сразу же выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что около часа ночи трое мужчин в масках и зеленой камуфляжной форме проникли на территорию частного двухэтажного дома, огороженного полутораметровым забором. В жилище они зашли через незапертую дверь, после чего связали семейную пару и похитили из шкафа сейф с наличными. Владельцем дома и сейфа оказался
«Полицией приняты меры к установлению и розыску злоумышленников», — заявили в