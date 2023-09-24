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    «Зеленые человечки» похитили у военного пенсионера из Парголово 11 млн рублей вместе с сейфом

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    32 комментария

    Уголовное дело по статье «Разбой» возбуждено после нападения на дом военного пенсионера в Выборгском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 сентября.

    Накануне во втором часу ночи в полицию позвонила 49-летняя предпринимательница. Она рассказала, что только что в их дом в Парголово проникли трое неизвестных, которые, угрожая ножом, связали ее и сожителя, после чего похитили 10 миллионов рублей и 10 тысяч долларов.

    На место сразу же выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что около часа ночи трое мужчин в масках и зеленой камуфляжной форме проникли на территорию частного двухэтажного дома, огороженного полутораметровым забором. В жилище они зашли через незапертую дверь, после чего связали семейную пару и похитили из шкафа сейф с наличными. Владельцем дома и сейфа оказался 59-летний военный пенсионер. Он объяснил, что крупная сумма появилась у него после продажи автомобиля и дома на колесах.

    «Полицией приняты меры к установлению и розыску злоумышленников», — заявили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    Комментарии 32

    Гость24 Сен 2023 в 12:10
    «Зеленые человечки»
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 11:55
    на пенсию вышел в 45 лет, может и раньше, если служил на северах, 14 лет работал дуракавалянием где нибудь охраняя стул, копил, доширак и макарошки, детям и внукам старческий сморщенный кукиш, вот вам и дом на колёсах и прицеп Скиф
    +0−0
    27732961124 Сен 2023 в 11:51
    Ставлю на черное
    +0−0
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