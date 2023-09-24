«Зеленые человечки» похитили у военного пенсионера из Парголово 11 млн рублей вместе с сейфом

Уголовное дело по статье «Разбой» возбуждено после нападения на дом военного пенсионера в Выборгском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 сентября.



Накануне во втором часу ночи в полицию позвонила 49-летняя предпринимательница. Она рассказала, что только что в их дом в Парголово проникли трое неизвестных, которые, угрожая ножом, связали ее и сожителя, после чего похитили 10 миллионов рублей и 10 тысяч долларов.