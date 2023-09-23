В Прибалтике на учениях НАТО впервые отработали сценарий «5-й статьи»

В прибрежных районах Латвии и Эстонии завершились учения НАТО Northern Coasts — «Северные берега». Учения проходили 12 дней. В них участвовали около 3200 военнослужащих, 30 кораблей и подводных лодок, до 15 самолетов из 14 стран блока под руководством Германии.



Как сообщает 23 сентября пресс-служба НАТО, в рамках Northern Coasts участники впервые отработали действия по статье о «коллективной безопасности». Это 5-я статья Североатлантического договора. Суть её в том, что нападение на одного из членов блока считается нападением на весь альянс и влечет совокупный ответ.

