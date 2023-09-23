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    В Прибалтике на учениях НАТО впервые отработали сценарий «5-й статьи»

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    8 комментариев

    В прибрежных районах Латвии и Эстонии завершились учения НАТО Northern Coasts — «Северные берега». Учения проходили 12 дней. В них участвовали около 3200 военнослужащих, 30 кораблей и подводных лодок, до 15 самолетов из 14 стран блока под руководством Германии.

    Как сообщает 23 сентября пресс-служба НАТО, в рамках Northern Coasts участники впервые отработали действия по статье о «коллективной безопасности». Это 5-я статья Североатлантического договора. Суть её в том, что нападение на одного из членов блока считается нападением на весь альянс и влечет совокупный ответ.

    «Морские учения под руководством Германии призваны обеспечить высокий уровень оперативной совместимости и продемонстрировать боевую готовность и решимость стран-участниц сдерживать агрессию»,— говорится в пресс-релизе НАТО.

    Напомним, в середине сентября было заявлено, что НАТО готовится провести крупнейшие в своей истории после окончания холодной войны учения Steadfast Defender («Стойкий защитник»). Они пройдут в 2024 году и соберут 40 тысяч военных из 32 стран. В маневрах примет участие и Швеция, хотя ее заявку на вступление в альянс пока не ратифицировали. Учения предполагают от 500 до 700 вылетов боевых самолетов и участие более 50 кораблей.

    Местом проведения Steadfast Defender станут Германия, Польша и страны Балтии.

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    НАТОУченияПрибалтика
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    Комментарии 8

    Гость23 Сен 2023 в 20:17
    НАТО уже было на грани развала, но что-то случилось и оно начало укрепляться и расширяться. Кто помог, кому вручал медаль "За заслуги".
    +0−1
    sektor723 Сен 2023 в 20:04
    Пусть тренируются.
    Нам до этого нет дела.
    +0−2
    27564035623 Сен 2023 в 20:03
    Обезоруживающий ядерный удар отработали?
    +0−2
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