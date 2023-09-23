Кажется, что знатоки из «Что? Где? Когда?» — настоящие гении, которым под силу ответить на любой вопрос. Но на самом деле даже этим интеллектуалам не по силам справиться с некоторыми загадками от телезрителей. Может быть, у вас получится помочь знатокам? Мы нашли 10 заковыристых вопросов, которые поставили их в тупик. У вас даже будет преимущество — целых четыре варианта ответов. Справитесь?
Знатоки «Что? Где? Когда?» не справились с этими 10 вопросами. А у вас получится?
Помощь клуба здесь не сработает!
23 сентября 2023, 19:51
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Умной женщине это служит для оценки мужчин, а глупой — для самооценки. О чем идет речь?
Хрустальной совы вам не видать! Зато вы можете считать себя одним из знатоков — они тоже не справились с этими вопросами.
Конечно, вопросы кажутся куда легче, когда сидишь у экрана телевизора. Но хотя бы парочка из них оказалась вам под силу.
Это уже лучше, чем у знатоков, но поработать есть над чем.
Вы успешнее многих знатоков! Но до полной победы не хватило совсем немного.
Хрустальная сова ваша! Блестящий результат.