Знатоки «Что? Где? Когда?» не справились с этими 10 вопросами. А у вас получится?

Кажется, что знатоки из «Что? Где? Когда?» — настоящие гении, которым под силу ответить на любой вопрос. Но на самом деле даже этим интеллектуалам не по силам справиться с некоторыми загадками от телезрителей. Может быть, у вас получится помочь знатокам? Мы нашли 10 заковыристых вопросов, которые поставили их в тупик. У вас даже будет преимущество — целых четыре варианта ответов. Справитесь?