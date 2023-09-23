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    Знатоки «Что? Где? Когда?» не справились с этими 10 вопросами. А у вас получится?

    Помощь клуба здесь не сработает!

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    6 комментариев
    Пришло время хорошенько подумать. У знатоков получилось не очень
    Пришло время хорошенько подумать. У знатоков получилось не оченьКоллаж: Филипп Сапегин / Городские порталы
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    Кажется, что знатоки из «Что? Где? Когда?» — настоящие гении, которым под силу ответить на любой вопрос. Но на самом деле даже этим интеллектуалам не по силам справиться с некоторыми загадками от телезрителей. Может быть, у вас получится помочь знатокам? Мы нашли 10 заковыристых вопросов, которые поставили их в тупик. У вас даже будет преимущество — целых четыре варианта ответов. Справитесь?

    Закончите японскую поговорку: «Любая женщина кажется красивой издалека, в темноте и под…»

    Кого решили изобразить на плакатах против расизма, потому что они одновременно и белые, и черные, и азиаты?

    В жаркие дни в Кении в пресноводном озере Баринго уровень воды не опускается, а поднимается. Из-за чего это происходит?

    Гроссмейстер Александр Котов в своей книге «И в шутку, и всерьез» рассказал о том, что во время одного турнира он использовал шахматные пешки так, как в свое время использовал их Александр Алехин, но во время домашней тренировки. Так что гроссмейстеры делали с пешками и по какой причине?

    На чьем гербе художник-иллюстратор Гюстав Доре изобразил уток, топорик и бутылку, а также девиз «Истина во лжи»?

    В Эквадоре на упаковке макаронных изделий можно встретить разное время приготовления: 8 минут и 12. От чего зависит время приготовления?

    Закончите афоризм Константина Мелихана: «Когда муж и жена не хотят слышать друг друга, их…»

    Умной женщине это служит для оценки мужчин, а глупой — для самооценки. О чем идет речь?

    Что американский писатель Стивен Кинг назвал самой большой замочной скважиной в истории человечества?

    «Должен непременно постараться использовать все возможности повернуть всё так, чтобы подать вопрос в новом и приемлемом свете» — это цитата из английского документа XVIII века. В аналогичном русском документе XIX века — «должен быть честным, беспристрастным, не иметь личных выгод в исходе данного дела. Обладать физическими и умственными качествами для достойного выполнения своего назначения». Для кого были написаны эти правила?

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    Знатоки «Что? Где? Когда?» не справились с этими 10 вопросами. А у вас получится?

    Хрустальной совы вам не видать! Зато вы можете считать себя одним из знатоков — они тоже не справились с этими вопросами.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Знатоки «Что? Где? Когда?» не справились с этими 10 вопросами. А у вас получится?

    Конечно, вопросы кажутся куда легче, когда сидишь у экрана телевизора. Но хотя бы парочка из них оказалась вам под силу.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Знатоки «Что? Где? Когда?» не справились с этими 10 вопросами. А у вас получится?

    Это уже лучше, чем у знатоков, но поработать есть над чем.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Знатоки «Что? Где? Когда?» не справились с этими 10 вопросами. А у вас получится?

    Вы успешнее многих знатоков! Но до полной победы не хватило совсем немного.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Знатоки «Что? Где? Когда?» не справились с этими 10 вопросами. А у вас получится?

    Хрустальная сова ваша! Блестящий результат.

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    Пришло время хорошенько подумать. У знатоков получилось не очень
    Пришло время хорошенько подумать. У знатоков получилось не оченьКоллаж: Филипп Сапегин / Городские порталы

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    Комментарии 6

    Гость23 Сен 2023 в 20:35
    Общеизвестно, что в ЧГК все ответы покупались. Илья Бер разоблачил Друзя и весь изначальный лохотрон Калмановича (Ворошилова).
    +0−1
    27564035623 Сен 2023 в 20:25
    6/10. Стивен Кинг никогда интеллектом особо и не отличался, так что мало ли что он там сказал.
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 20:16
    Зачем пудрите мозги. Где метро в Тосно?
    +0−0
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