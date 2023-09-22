Идея понравилась Собчаку. Каким будет новое креативное пространство на Васильевском острове

Смольный согласовал внешний вид будущего общественного пространства «Среда», которое пропишется в особняке на 9-й линии Васильевского острова. Его идейными вдохновителями стали петербургский сатирик Семен Альтов и его сын, предприниматель Павел Альтов, гендиретор ООО НПФ «Завод "Измерон"» и первый заместитель гендиректора «Бронка Групп».





Предприниматель рассказал «Фонтанке», как в этой точке на карте родного для него Васильевского соединились личное, культурное и общественное.



А мог бы быть первый петербургский стендап-клуб

В декабре 1993 года глава Василеостровского района Валерий Голубев в письме мэру Анатолию Собчаку сообщает, что есть на 7-й линии, 34 кинотеатр «Балтика», который вот уже четыре года находится на капитальном ремонте. Работы требуют значительных инвестиций, а денег у района нет. Поэтому администрация изучила ряд коммерческих предложений и решила, что лучше всего будет использовать здание под муниципальный культурно-развлекательный центр. С такой идеей выступила творческая мастерская Семена Альтова. Она располагается неподалеку — на Большом проспекте, а сам сатирик живет на 11-й линии .



Собчаку инициатива понравилась. Поверх машинописного текста он написал от руки: «Идею поддерживаю. Прошу проработать и подготовить». Реализовать проект собирались совместно с пивоваренной компанией «Балтика», но грянул кризис 1998 года, и планы компании поменялись. А в 2001 году старый кинотеатр снесли. Сейчас на его месте стоит жилой дом.

Концепция изменилась В апреле 2021 года компания «Сальдо» приобрела особняк Сысоева на 9-й линии, 60 . Здание 1845 года постройки использовалось в разные годы для размещения детского приюта, фабричного клуба, проектных организаций. С 90-х годов в нем располагался офис банка «Возрождение».



«Сальдо» принадлежит известному в городе предпринимателю Павлу Альтову. Как пояснил он «Фонтанке», на 9-й линии он планирует реализовать проект, в который со временем трансформировалась та самая идея создания культурного центра. Будущее креативное пространство получит название «Среда».



На площадке общей площадью 1800 квадратных метров будут соседствовать мастерские, магазины и кафе. При этом общепиту в проекте отведено не более 22% от общей площади, 28% — на ретейл и услуги, 30% — рабочие пространства. Проект будет коммерческим, но первостепенной останется творческая составляющая. Поэтому его центральным фрагментом станет событийная площадка, которая займет оставшиеся 20% площади.



«Это будет многофункциональный, трансформируемый зал площадью порядка 300 метров. Не только для выступлений Семена Теодоровича, не говоря уже о том, что он вряд ли будет что-то делать там более трех или четырех раз в месяц, но в какой-то степени его представления, вкус, отношения с исполнителями его цеха найдут отражение в реализации», — говорит Альтов.

По его словам, команда проекта занимается поиском активных участников. Те арендаторы, резиденты и партнеры, которых привлекают, в основном молодежь. В работе над «Средой» принимали участие режиссер, экс-председатель комитета по культуре Дмитрий Месхиев, люди, имеющие опыт работы над музеем современного искусства «Эрарта» и креативным пространством «Севкабель».



«Сейчас развивается тенденция к многофункциональности. Лишних денег у людей нет, и использование одной и той же площадки для разных целей повышает ее эффективность и снижает затраты. Предварительные договоренности с арендаторами у нас есть, предварительный план событий на этой событийной площадке тоже есть, но достаточно сильно всё меняется. Есть определенные корректировки в части афиши, — объясняет Альтов. — Есть ощущение, что для каких-то веселых развлекательных программ время не очень подходящее, и не кажется, что это как-то изменится в ближайшем будущем, но жизнь продолжается. У нас нет задачи людей развлекать или отвлекать. Мы хотим создать среду, чтобы люди продолжали жить».



Когда открытие Инвестиции в проект, с учетом покупки здания, оценивались ранее примерно в 200 миллионов рублей. Сюда вошли как собственные средства предпринимателей, так и заемные. Проработка проекта на самом деле началась еще два года назад, но процедура согласования документации завершается только сейчас. Особняк Сысоева не входит в реестр памятников и не обладает статусом исторического дома, но всё равно находится в зоне охраны объектов культурного наследия.



По словам Альтова, каких-то глобальных перестроек не будет, но даже перенос лестничного проема, к примеру, в таком случае будет считаться реконструкцией. Ранее здание использовалось банком, поэтому новые владельцы нашли внутри множество небольших комнаток для самых различных банковских нужд. Общественному пространству, разумеется, они в таком количестве не нужны.



В проекте будет задействован и внутренний дворик здания, но шумные мероприятия в нем проводить не будут, поскольку вокруг располагаются жилые дома. К тому же специалисты провели исследование, сделали замеры во всех прилегающих квартирах, куда предположительно будет проникать звук, чтобы определить необходимый уровень звукоизоляции.

Тренды Это не единственное общественное пространство, над которым сейчас работает Павел Альтов. Реконструкция бывшей производственной площадки завода «Измерон» на Новгородской улице тоже подразумевает ее превращение в такой объект.

Аналогичная история с Лиговскими банями на Лиговском проспекте, 269 . Сейчас проект будущего креативного кластера проходит согласование. Работу осложняет то, что здание признано выявленным памятником, а это уже совсем другой уровень охраны, нежели на 9-й линии . Название будущего пространства — «Фабрика № 1 » — историческое. Такой порядковый номер был у располагавшейся в здании в прошлом веке фабрики-прачечной.



С точки зрения Альтова, Петербургу не хватает креативных пространств — в столице их гораздо больше. Но в последнее время в городе наметились два тренда. Во-первых, если раньше предприниматели всячески избегали объектов с охранным статусом, теперь большинство из них понимает, что это добавляет объекту ценности, становится фишкой, которая притягивает людей. Во-вторых, общественными пространствами обрастает Васильевский остров, который раньше считался гиблым местом для проектов, рассчитанных хотя бы на какой-то поток посетителей.



«Я сам родился и прописан на Васильевском острове, так что я — василеостровец до глубины души. Район очень активно развивается. Раньше, когда он был тупичковым, он считался достаточно депрессивным. Сейчас это транзитный район прямо в самом центре города, — говорит Альтов. — Раньше большинство проектов здесь терпели неудачи. Теперь, в частности, есть пример Василеостровского рынка, как безусловно успешного. Я говорю это не с точки зрения денег, взаимоотношений участников, а с точки зрения востребованности. Проект на самом деле очень сложный. Засандалить якорного арендатора — это достаточно простая история. Подобрать много разных мелких арендаторов, увязать, обеспечить всех электричеством, водой, уборкой — труднее. И чем больше участников, тем сложнее проект».

