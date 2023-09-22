Неудавшийся обгон и развороченная «Лада». На счету погибшего в Ленобласти водителя 21 штраф ГИБДД

Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей утром 22 сентября в Волосовском районе Ленобласти. К ДТП привел выезд на встречную полосу.
В 10:50 на 85-м километре автодороги Толмачево — Нарва 21-летний житель Новгородской области, следуя на автомобиле ВАЗ-2114 со стороны поселка Курск, выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с Haval F7 под управлением 45-летнего жителя Лужского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На фото с места аварии видно, что «Лада» от удара превратилась в груду металла, а кроссоверу разворотило переднюю часть.
Водитель отечественной машины от полученных травм скончался на месте до приезда скорой. Известно, что за 2023 год он 21 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Водителя Haval и его 47-летнюю пассажирку госпитализировали в состоянии средней тяжести.
По факту ДТП ведется проверка. Полиция устанавливает все детали произошедшего.