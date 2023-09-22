Встреча с Haval стала смертельной для водителя «Лады» в Ленобласти, пассажиров доставали спасатели

Смертельное ДТП произошло в Волосовском районе Ленинградской области утром 22 сентября. При столкновении двух автомобилей погиб один человек и пострадали двое.



В 11:01 областным спасателям поступила информация о дорожной аварии в деревне Слепино, сообщает 47News со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС. По данным ГИБДД, столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и Haval.

В результате водитель «Лады» погиб на месте. Водитель и пассажиры «китайца» оказались зажаты в салоне. Два человека получили травмы. Прибывшие на место спасатели деблокировали живых и погибшего, после чего передали пострадавших медикам.