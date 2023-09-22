ВТБ: за неполный сентябрь поставлен ипотечный рекорд — клиенты успели до повышения ставок

За три недели сентября ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выдал около 2,8 тыс. ипотечных кредитов на 18,6 млрд рублей — это в 2,5 раза больше, чем за весь сентябрь прошлого года. Как уточнили в банке, клиенты старались успеть взять кредит на старых условиях до повышения ставки с 22 сентября.
В целом по стране 33 тысячи заемщиков оформили в банке ипотеку на рекордную сумму 174 млрд рублей, что вдвое больше, чем за целый сентябрь прошлого года. Всего же с начала в банке взяли ипотеки на общую сумму более 1,03 трлн рублей, уже сейчас превзойдя результат всего 2022 года.
— Грядущий рост ставок по ипотечным программам и изменения требований к льготной ипотеке стали сильнейшим катализатором клиентского спроса, — заявил вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин. — Начало осени отметилось ипотечным «бумом» — за три недели сентября объем выдач составил 174 млрд рублей, что уже стало рекордом за всю историю ипотечного бизнеса ВТБ. Пиковым стало 19 сентября, когда в банке выдали 23,7 млрд рублей ипотечных кредитов.
В ВТБ отмечают, что после нынешнего бума в четвертом квартале на рынке ипотеки произойдет «охлаждение» — в октябре — декабре выдачи жилищных кредитов могут составить около 1,2 трлн рублей, что примерно на четверть ниже, чем в конце прошлого года. Но общую картину это не испортит, и по итогам года на рынке можно ожидать рекордных продаж ипотеки, которые впервые в истории могут превысить 6 трлн рублей.