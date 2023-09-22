ВТБ: за неполный сентябрь поставлен ипотечный рекорд — клиенты успели до повышения ставок

За три недели сентября ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выдал около 2,8 тыс. ипотечных кредитов на 18,6 млрд рублей — это в 2,5 раза больше, чем за весь сентябрь прошлого года. Как уточнили в банке, клиенты старались успеть взять кредит на старых условиях до повышения ставки с 22 сентября.



В целом по стране 33 тысячи заемщиков оформили в банке ипотеку на рекордную сумму 174 млрд рублей, что вдвое больше, чем за целый сентябрь прошлого года. Всего же с начала в банке взяли ипотеки на общую сумму более 1,03 трлн рублей, уже сейчас превзойдя результат всего 2022 года.

