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    Бензин на бирже подешевел почти на 11% после запрета экспорта

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    10 комментариев

    Биржевая цена бензина и дизельного топлива снизилась после введения ограничений на экспорт топлива. Об этом 22 сентября сообщил ТАСС со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

    Бензин Аи-92 подешевел на 9,63%, до 55,925 тысячи рублей за тонну. Цена на Аи-95 упала на 10,76%, до 59,362 тысячи рублей за тонну. Летнее дизельное топливо стало дешевле на 14,52% и теперь стоит 61,431 тысячи рублей за тонну.

    Ограничение на экспорт бензина ввело правительство России 21 сентября. Позже в Минэнерго уточнили, что запрет введен бессрочно, до насыщения рынка.

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    Комментарии 10

    Гость22 Сен 2023 в 14:46
    На бирже, но не на заправках.
    +1−0
    Гость22 Сен 2023 в 14:43
    В России можно что угодно обещать. Дело в том, что поток обещаний настолько плотный, что россияне примерно через неделю уже и не помнят кто там что должен сделать. Но самое поразительное, что они 20 с лишним лет так и продолжают это, почему это возможно остается одно объяснение — при помощи нашей собственной глупости.
    +2−0
    Гость22 Сен 2023 в 14:35
    Прошло более двадцать лет, теперь они сам стали национальным бедствием.
    +0−0
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