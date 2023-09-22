Бензин на бирже подешевел почти на 11% после запрета экспорта

Биржевая цена бензина и дизельного топлива снизилась после введения ограничений на экспорт топлива. Об этом 22 сентября сообщил ТАСС со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.



Бензин Аи-92 подешевел на 9,63%, до 55,925 тысячи рублей за тонну. Цена на Аи-95 упала на 10,76%, до 59,362 тысячи рублей за тонну. Летнее дизельное топливо стало дешевле на 14,52% и теперь стоит 61,431 тысячи рублей за тонну.

Ограничение на экспорт бензина ввело правительство России 21 сентября. Позже в Минэнерго уточнили, что запрет введен бессрочно, до насыщения рынка.