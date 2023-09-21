На Ириновском минивэн сбил велосипедиста

Вечером 21 сентября в Красногвардейском районе белый минивэн сбил велосипедиста. Об этом сообщает паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».
ДТП произошло около 19 часов вечера на пересечении Ириновского проспекта и проспекта Наставников. Большой белый минивэн двигался в сторону выезда из города. Судя по опубликованным фото, автомобиль снес также дорожный знак.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД, ДТП обошлось без пострадавших. сотрудник доставки, который ехал на велосипеде, остался цел.
В комментарии опубликовали видео с видеорегистратора. На кадрах запечатлено, что велосипедист в момент наезда находился на островке безопасности.