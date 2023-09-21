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    На Ириновском минивэн сбил велосипедиста

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    Вечером 21 сентября в Красногвардейском районе белый минивэн сбил велосипедиста. Об этом сообщает паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

    ДТП произошло около 19 часов вечера на пересечении Ириновского проспекта и проспекта Наставников. Большой белый минивэн двигался в сторону выезда из города. Судя по опубликованным фото, автомобиль снес также дорожный знак.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД, ДТП обошлось без пострадавших. сотрудник доставки, который ехал на велосипеде, остался цел.

    В комментарии опубликовали видео с видеорегистратора. На кадрах запечатлено, что велосипедист в момент наезда находился на островке безопасности.

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