Стало известно, для кого сделают исключение при запрете экспорта бензина из России

Временный запрет на экспорт бензина и дизеля из России не будет распространяться на топливо, вывозимое в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и продукцию, которая предназначена для оказания международной гуманитарной помощи. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.



Новые меры также не коснутся поставок в Абхазию и Южную Осетию, поставок топлива, осуществляемых в рамках международных межправительственных соглашений или предназначенных для военных РФ за рубежом. Продолжат экспортировать бензин, необходимый для обеспечения деятельности Байконура и Шпицбергена, а также топливо, которое вывозят физлица для личных целей или которое уже приняли в РЖД или собрались отгружать на морское судно.