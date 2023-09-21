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    Стало известно, для кого сделают исключение при запрете экспорта бензина из России

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    Временный запрет на экспорт бензина и дизеля из России не будет распространяться на топливо, вывозимое в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и продукцию, которая предназначена для оказания международной гуманитарной помощи. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

    Новые меры также не коснутся поставок в Абхазию и Южную Осетию, поставок топлива, осуществляемых в рамках международных межправительственных соглашений или предназначенных для военных РФ за рубежом. Продолжат экспортировать бензин, необходимый для обеспечения деятельности Байконура и Шпицбергена, а также топливо, которое вывозят физлица для личных целей или которое уже приняли в РЖД или собрались отгружать на морское судно.

    Ранее, 21 сентября, правительство решило временно ограничить экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка и снижения цен для потребителей. Позже цены на бензин и дизельное топливо начали падать.

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