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    Центробанк Турции поднял ключевую ставку до 30%

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    Комитет по денежно-кредитной политике Турции 21 сентября повысил ключевую ставку на 500 базисных пунктов, с 25% до 30%. Это рекордный показатель с 2003 года.

    В сообщении Центрального банка Турции говорится, что комитет продолжает процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы достигнуть дезинфляции — замедления роста цен.

    Регулятор пытается предотвратить рост инфляции и вернуть ее к целевому показателю в 5%, ужесточая денежно-кредитную политику. В августе Центробанк Турции поднял ключевую ставку сразу на 750 базисных пунктов, с 17,5% до 25%. Для сравнения — в январе ключевая ставка в Турции находилась на уровне 9%.

    В июне Центральный банк Турции возглавила Хафизе Гайе Эркан — она стала первой женщиной на этом посту.

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