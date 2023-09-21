Центробанк Турции поднял ключевую ставку до 30%

Комитет по денежно-кредитной политике Турции 21 сентября повысил ключевую ставку на 500 базисных пунктов, с 25% до 30%. Это рекордный показатель с 2003 года.

В сообщении Центрального банка Турции говорится, что комитет продолжает процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы достигнуть дезинфляции — замедления роста цен.

Регулятор пытается предотвратить рост инфляции и вернуть ее к целевому показателю в 5%, ужесточая денежно-кредитную политику. В августе Центробанк Турции поднял ключевую ставку сразу на 750 базисных пунктов, с 17,5% до 25%. Для сравнения — в январе ключевая ставка в Турции находилась на уровне 9%.