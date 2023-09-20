Минспорта РФ: российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде под нейтральным флагом, не получат призовые

Российские спортсмены не получат призовые, если будут выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом. Об этом заявил замминистра спорта РФ Азат Кадыров 20 сентября. Его слова цитирует ТАСС.



«Они едут как никто от никого, спортсмены должны отказаться от всего. Если кто-то получает лицензию, мы должны снять его со ставки центра спортивной подготовки, все эти расходы берет Международный олимпийский комитет», — заявил Азат Кадыров.