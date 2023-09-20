Минспорта РФ: российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде под нейтральным флагом, не получат призовые

Российские спортсмены не получат призовые, если будут выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом. Об этом заявил замминистра спорта РФ Азат Кадыров 20 сентября. Его слова цитирует ТАСС.
«Они едут как никто от никого, спортсмены должны отказаться от всего. Если кто-то получает лицензию, мы должны снять его со ставки центра спортивной подготовки, все эти расходы берет Международный олимпийский комитет», — заявил Азат Кадыров.
При этом замминистра добавил, что если спортсмен выиграет медаль, то вопрос будут решать индивидуально. По его словам, сейчас на участие российских спортсменов в
В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов при условии, что они не поддерживали спецоперацию на Украине публично и не имеют связей с вооруженными силами или органами национальной безопасности.
Окончательное решение о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже пока не приняли. В случае допуска на Олимпийских играх смогут выступить 180 российских атлетов, сообщил министр спорта Олег Матыцин.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.