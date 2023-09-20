«Я жив и здоров». Кадыров рассказал, что делал в ЦКБ в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале раскрыл, что в московской Центральной клинической больнице управделами президента проходит лечение его дядя. Сейчас Магомед Кадыров идет на поправку.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что Кадыров якобы находится в «коме» или даже умер в Центральной клинической больнице. Слухи подогревали украинские СМИ, ссылающиеся на «данные разведки». 17 сентября глава Чечни выложил видео своей прогулки. В Кремле состояние здоровья Кадырова комментировать отказывались.
Рамзан Кадыров сообщил, что посещал родственника во время своей командировки в Москву. По словам лидера республики, его дядя уже идет на поправку и в ближайшие пару недель оправится от недуга.
Заодно Рамзан Кадыров рассказал и о состоянии своего здоровья.
«Хвала Всевышнему, я жив и здоров», — написал глава Чечни и отметил, что «совершенно не понимает», почему даже в случае его болезни должна подниматься шумиха.