Зеленский предложил «план мирного урегулирования» по Украине: новости СВО за 20 сентября

Украина выдвинула два требования для урегулирования конфликта Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 20 сентября.



Зеленский предложил «план мирного урегулирования» по Украине Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, предложил «план мирного урегулирования» военного конфликта на Украине.

— Первое: полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот, также вывод всех формирований России со всей суверенной территории Украины в пределах наших международно признанных границ 1991 года, — заявил Зеленский.



Он также добавил, что все страны могут принять участие в урегулировании конфликта, заявив, что сотрудничество — ключевое слово для Украины в международных отношениях.

Житель Барнаула отравил воду для мобилизованных В Барнауле местный житель отравил воду, которая предназначалась для мобилизованных. Как утверждают в ФСБ, он снимал весь процесс на видео и отправил его на Украину.

— Вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс России и готовность поддержки украинских вооруженных сил, — заявили в ведомстве.



ФСБ задержала барнаульца, в отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на государственную измену» и «Покушение на террористический акт». Мужчину заключили под стражу.

Власти Крыма приравняли публикацию видео с дронами к помощи ВСУ Власти Крыма будут считать опубликованные видео с пролетающими ракетами и беспилотниками корректировкой работы авиации ВСУ. О таком решении сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

— Выложенные видео пролета ракет или БПЛА будут расцениваться как корректировка работы вражеской авиации, — сообщил Крючков в телеграм-канале.



Ранее власти Крыма неоднократно призывали не публиковать в интернете фото и видео атак на полуостров. В Совете Федерации уже подготовлен законопроект о запрете публикаций таких кадров, заявлял сенатор Андрей Клишас.



В Ялте национализировали квартиру Зеленского В Ялте на аукцион выставили квартиру Владимира Зеленского. Бывшее имущество президента Украины оценивается в 23,9 миллиона рублей.

О том, что квартира уже выставлена на аукцион, сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

— Что касается квартиры Зеленских, у нас есть предложение создать в ней музей борьбы с нацизмом. Порекомендуем заняться этим вопросом новому собственнику, — написал он в своем телеграм-канале.



Над Белгородской областью сбили беспилотник В ночь на 20 сентября над Белгородской областью сбили беспилотник самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

— Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью, — говорится в сообщении министерства.

Атака была совершена в 23:45 мск. За два часа до этого глава региона Вячеслав Гладков сообщал о другом БПЛА, который сбили над Белгородской областью, — тогда дрон сбили в 21:00 мск.

Позже появились сообщения о сбитых беспилотниках в пригороде Севастополя. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале, их обломки упали в районе населенных пунктов Верхнесадовое и Кача.



Литва выделит Украине почти 500 миллионов евро Литва выделит новый пакет военной помощи Украине на сумму около 500 миллионов евро, заявил министр обороны страны. Его слова приводятся на сайте ведомства.

— Я призываю неопределившиеся страны присоединиться к коалиции, предоставив обучение, оборудование или финансовые взносы, — заявил министр обороны Литвы.

В пакет войдут системы подрыва, радары морского наблюдения, а также боеприпасы для противотанкового гранатомета.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области войдут в Южный военный округ ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области включат в границы Южного военного округа. Это произойдет 1 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на проект указа.



В документе прописано также формирование самостоятельных Ленинградского и Московского военных округов, которые сейчас включены в границы Западного военного округа и в Северный флот.

В Южный военный округ входят Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Крым и Севастополь, Северная Осетия — Алания, Чечня, Краснодарский и Ставропольские края, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области.

Посла Украины вызвали в МИД Польши МИД Польши вызвал посла Украины в Варшаве из-за речи Зеленского. Варшава осталась недовольна его словами о том, что некоторые страны «лишь симулируют солидарность» с Украиной.

Как сообщает издание Onet Wiadomosci, заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши Павел Яблоньский назвал такие слова несправедливыми к Польше, которая с первых дней поддерживала Украину.

Замминистра также подчеркнул, что давление на Польшу на международных форумах и отправка жалоб в международные суды — не подходящий метод решения споров между странами.

ФСБ займется делом об угоне вертолета на Украину

Дело в отношении летчика российских ВВС Кузьминова, который угнал вертолет Ми-8 на Украину, будет вести ФСБ. Об этом сообщает RT со ссылкой на Главное военное следственное управление СК.

В ведомстве уточнили, что в действиях Кузьминова обнаружены признаки госизмены.



Летчик угнал вертолет 9 августа, однако официально об этом объявили только в сентябре. Представители ГУР Украины провели пресс-конференцию вместе с Кузьминовым, на которой тот рассказал об угоне и о том, что получил за это 500 тысяч долларов.

