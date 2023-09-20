В Москве простились с поэтом Николаем Добронравовым

Прощание с поэтом-песенником Николаем Добронравовым завершилось в Москве. 20 сентября у концертного зала имени
С автором песен «Как молоды мы были», «Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей» и других хитов пришли проститься в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов, президент Федерации хоккея России и член исполнительного комитета ОКР Владислав Третьяк, продюсер Антон Златопольский, артист Сергей Зверев и многие другие.
Прощание с Николаем Добронравовым завершилось аплодисментами. Вдова поэта Александра Пахмутова, с которой он прожил почти
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Николая Добронравова похоронили на Новодевичьем кладбище. Его родственники и знакомые кладут на могилу букеты — среди цветов очень много роз, пишет MSK1.RU.
Николай Добронравов ушел из жизни 16 сентября в возрасте