В Москве простились с поэтом Николаем Добронравовым

Прощание с поэтом-песенником Николаем Добронравовым завершилось в Москве. 20 сентября у концертного зала имени П. И. Чайковского , где проходила церемония, собрались более 300 человек, передает ТАСС. По просьбе родственников церемонию прощания сделали закрытой для прессы.



С автором песен «Как молоды мы были», «Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей» и других хитов пришли проститься в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов, президент Федерации хоккея России и член исполнительного комитета ОКР Владислав Третьяк, продюсер Антон Златопольский, артист Сергей Зверев и многие другие.