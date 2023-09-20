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    В Москве простились с поэтом Николаем Добронравовым

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    Прощание с поэтом-песенником Николаем Добронравовым завершилось в Москве. 20 сентября у концертного зала имени П. И. Чайковского, где проходила церемония, собрались более 300 человек, передает ТАСС. По просьбе родственников церемонию прощания сделали закрытой для прессы.

    С автором песен «Как молоды мы были», «Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей» и других хитов пришли проститься в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов, президент Федерации хоккея России и член исполнительного комитета ОКР Владислав Третьяк, продюсер Антон Златопольский, артист Сергей Зверев и многие другие.

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    Прощание с Николаем Добронравовым завершилось аплодисментами. Вдова поэта Александра Пахмутова, с которой он прожил почти 70 лет, поблагодарила всех пришедших.

    Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

    Николая Добронравова похоронили на Новодевичьем кладбище. Его родственники и знакомые кладут на могилу букеты — среди цветов очень много роз, пишет MSK1.RU.

    Фото: Динара Кафискина / MSK1.RU
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    Николай Добронравов ушел из жизни 16 сентября в возрасте 94 лет. Песни на стихи Добронравова пели практически все звезды советской и российской эстрады — от Анны Герман, Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Эдиты Пьехи до Николая Баскова и «Гражданской обороны». Подробнее о судьбе и творчестве поэта — в материале «Фонтанки».

    Фото: Динара Кафискина / MSK1.RU

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