Смольный посчитал, сколько потратит на метро в 2024 году

В 2024 году на строительство метро в Петербурге планируется потратить 30 млрд рублей, рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников журналистам 20 сентября.
Сумма, которую выделят на подземку, по размеру схожа с затратами текущего года.
Алексей Корабельников подтвердил планы города ввести четыре станции. В следующем году, напомним, планируется завершить строительство «Горного института», прогона станции «Театральная» (планируется, что до 2028 года она будет работать без выхода на поверхность), а также станций «Казаковская» и «Путиловская».
«Фонтанка» подробно рассказывала о ходе строительства петербургской подземки и о том, когда будут введены новые станции метро.