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    Смольный посчитал, сколько потратит на метро в 2024 году

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    В 2024 году на строительство метро в Петербурге планируется потратить 30 млрд рублей, рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников журналистам 20 сентября.

    Сумма, которую выделят на подземку, по размеру схожа с затратами текущего года.

    Алексей Корабельников подтвердил планы города ввести четыре станции. В следующем году, напомним, планируется завершить строительство «Горного института», прогона станции «Театральная» (планируется, что до 2028 года она будет работать без выхода на поверхность), а также станций «Казаковская» и «Путиловская».

    «Фонтанка» подробно рассказывала о ходе строительства петербургской подземки и о том, когда будут введены новые станции метро.

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