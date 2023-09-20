Спасенный на севере медведь Диксон скончался в Московском зоопарке

Белый медведь Диксон, которого спасли на севере Красноярского края в 2022 году, умер во сне. Об этом 20 сентября сообщили в телеграм-канале Московского зоопарка, где хищник проходил реабилитацию.
Как рассказали в зоопарке, недавно Диксону стало хуже. У него появилась одышка, он стал меньше есть и реже выходил в уличный вольер. Ветеринары добавили к основной терапии белого медведя противовоспалительные препараты, чтобы стабилизировать его состояние, однако это не помогло.
Московский зоопарк
Диксон умер от острой сердечно-легочной недостаточности во сне, сообщили сотрудники. По заключению ветврачей, здоровье медведя ухудшилось из-за прогрессии поражений спинного мозга и вторичной инфекции мочевыводящих и дыхательных путей.
Медведь Диксон находился на реабилитации в Московском зоопарке с начала сентября 2022 года. Его нашли на одноименном острове на севере Красноярского края с огнестрельными ранениями и парализованными лапами. Московский зоопарк взялся за спасение пострадавшего хищника — Диксону создали целую программу для восстановления, включающую реабилитацию в воде, которая приносила успехи, у Диксона постепенно возвращалась чувствительность задних лап. Однако о полном выздоровлении не шло и речи, говорили сотрудники.
«Уход Диксона стал ударом для всей нашей зоопарковской семьи. Но наши души греет осознание того, что мы смогли подарить нашему спасёнышу еще один год жизни. Мы создали ему комфортные условия, ветеринарный уход, окружили заботой, вкусно кормили и дарили подарки. Он не пропал в той угольной куче. Он жил, окруженный нашей любовью», — добавили сотрудники Московского зоопарка.