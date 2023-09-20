Спасенный на севере медведь Диксон скончался в Московском зоопарке

Белый медведь Диксон, которого спасли на севере Красноярского края в 2022 году, умер во сне. Об этом 20 сентября сообщили в телеграм-канале Московского зоопарка, где хищник проходил реабилитацию.



Как рассказали в зоопарке, недавно Диксону стало хуже. У него появилась одышка, он стал меньше есть и реже выходил в уличный вольер. Ветеринары добавили к основной терапии белого медведя противовоспалительные препараты, чтобы стабилизировать его состояние, однако это не помогло.