    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    5 м/с, ю-з

    752мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.22eur102.92

    Петербуржец получил у «ЧВК Вагнер Центра» по голове, теперь он в больнице

    586
    19 комментариев

    У бывшего «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице, где создан стихийный мемориал в память о Евгении Пригожине и командирах «Вагнера», снова избили человека. На сей раз жертвой нападения стал 22-летний петербуржец. Об этом стало известно «Фонтанке» в среду, 20 сентября.

    Молодого человека доставили в Александровскую больницу в час ночи. Врачам он рассказал, что примерно в 00:15 у «ЧВК Вагнер Центра» его избил неизвестный. У пациента диагностированы сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины на лице. Пострадавшего поместили в отделение челюстно-лицевой хирургии.

    В конце августа на этом же месте нападение было совершено на журналистку телеканала Al Jazeera. Неизвестный также ударил девушку по голове. Вскоре подозреваемого задержали в Карелии.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ИзбиениеЧВК Вагнер Центр
    ЛАЙК0
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 19

    Гость20 Сен 2023 в 15:55
    Скоро 40 дней.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close