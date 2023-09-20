Петербуржец получил у «ЧВК Вагнер Центра» по голове, теперь он в больнице

У бывшего «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице, где создан стихийный мемориал в память о Евгении Пригожине и командирах «Вагнера», снова избили человека. На сей раз жертвой нападения стал 22-летний петербуржец. Об этом стало известно «Фонтанке» в среду, 20 сентября.



Молодого человека доставили в Александровскую больницу в час ночи. Врачам он рассказал, что примерно в 00:15 у «ЧВК Вагнер Центра» его избил неизвестный. У пациента диагностированы сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины на лице. Пострадавшего поместили в отделение челюстно-лицевой хирургии.

