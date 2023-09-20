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    Умер актер Алексей Янин

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    Актер театра и кино Алексей Янин умер в возрасте 40 лет в реанимации, сообщили 19 сентября в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).

    «Родственники Алексея Янина сообщили, что сегодня Леши не стало. Со 2 сентября он находился в реанимации, но сердце не выдержало», — говорится на сайте театра.

    О времени и месте прощания с актером объявят позже.

    В марте 2023 года Янину исполнилось 40 лет. Восемь лет назад актер пережил инсульт. Янину сделали операцию, он побывал в коме и, несмотря на реабилитацию, не смог в достаточной мере восстановиться.

    В начале сентября на сайте РАМТ появилось сообщение о смерти актера. Позже его супруга Дарья Янина (Клюшникова) сообщила, что информация, полученная от НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, оказалась ошибочной. Запись о смерти актера на сайте РАМТ удалили.

    Помимо работы в РАМТ Янин также получил известность как исполнитель ролей в популярных сериалах «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются», «Одноклассники» и других.

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