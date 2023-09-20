Преображая город. Айтишники «подсветили» историческое здание в Петербурге

У бывшего госпиталя Семеновского полка появилась подсветка, согласованная с КГИОП.



Реконструкцию исторического здания на Рузовской улице, 14а, взяла на себя IT-компания АСИЛАН, на собственные средства вернув ему первозданный вид. В прошлом году генеральный директор фирмы Дмитрий Слеповский делился с «Фонтанкой» планами, предполагающими подсветку здания, и слово своё сдержал.

О том, где айтишники искали кирпичи 1840 года и сколько ресурсов потребовалось на преображение бывшего госпиталя, читайте здесь.