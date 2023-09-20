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    Преображая город. Айтишники «подсветили» историческое здание в Петербурге

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    У бывшего госпиталя Семеновского полка появилась подсветка, согласованная с КГИОП.

    Реконструкцию исторического здания на Рузовской улице, 14а, взяла на себя IT-компания АСИЛАН, на собственные средства вернув ему первозданный вид. В прошлом году генеральный директор фирмы Дмитрий Слеповский делился с «Фонтанкой» планами, предполагающими подсветку здания, и слово своё сдержал.

    О том, где айтишники искали кирпичи 1840 года и сколько ресурсов потребовалось на преображение бывшего госпиталя, читайте здесь.

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    Компания, кстати, держит слово не только перед городом, но и перед заказчиками. Невзирая на санкционные сложности, АСИЛАН продолжает производить и отгружать серверы.

    Чем известен бренд в Петербурге, можно прочитать в нашем материале.

    ООО «Асилан»

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