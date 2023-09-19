Картаполов рассказал, когда российские миротворцы имеют право вступить в боевые действия в Нагорном Карабахе

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, при каких условиях российские миротворцы в Нагорном Карабахе смогут применить оружие. Об этом 19 сентября пишет «Интерфакс».
По его словам, миротворцы могут вступить в боевые действия только в случае, если есть угроза им самим.
Ранее армянский МИД попросил помощи у Совбеза ООН и миротворцев РФ в связи с обострением ситуации. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об официальном признании руководством Армении принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию Politico заявлял, что российские миротворцы в Карабахе «не справились со своей задачей». Он полагает, что «ситуация была бы лучше», если бы в регионе их не было.
Сегодня днем Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе. «Фонтанка» рассказала, что предшествовало эскалации отношений между Арменией и Азербайджаном.
В связи с начатыми Азербайджаном боевыми действиями премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности. В ходе заседания Пашинян заявил, что Баку намерен взять под контроль населенные пункты в Нагорном Карабахе и начать там «этнические чистки армян».