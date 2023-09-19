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    Картаполов рассказал, когда российские миротворцы имеют право вступить в боевые действия в Нагорном Карабахе

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    5 комментариев

    Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, при каких условиях российские миротворцы в Нагорном Карабахе смогут применить оружие. Об этом 19 сентября пишет «Интерфакс».

    По его словам, миротворцы могут вступить в боевые действия только в случае, если есть угроза им самим.

    Ранее армянский МИД попросил помощи у Совбеза ООН и миротворцев РФ в связи с обострением ситуации. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об официальном признании руководством Армении принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию Politico заявлял, что российские миротворцы в Карабахе «не справились со своей задачей». Он полагает, что «ситуация была бы лучше», если бы в регионе их не было.

    Сегодня днем Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе. «Фонтанка» рассказала, что предшествовало эскалации отношений между Арменией и Азербайджаном.

    В связи с начатыми Азербайджаном боевыми действиями премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности. В ходе заседания Пашинян заявил, что Баку намерен взять под контроль населенные пункты в Нагорном Карабахе и начать там «этнические чистки армян».

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    Комментарии 5

    Гость19 Сен 2023 в 17:39
    главный плавает ?
    +0−0
    Гость19 Сен 2023 в 17:38
    Ему СВО мало.
    +2−0
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