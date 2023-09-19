Картаполов рассказал, когда российские миротворцы имеют право вступить в боевые действия в Нагорном Карабахе

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, при каких условиях российские миротворцы в Нагорном Карабахе смогут применить оружие. Об этом 19 сентября пишет «Интерфакс».



По его словам, миротворцы могут вступить в боевые действия только в случае, если есть угроза им самим.



Ранее армянский МИД попросил помощи у Совбеза ООН и миротворцев РФ в связи с обострением ситуации. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об официальном признании руководством Армении принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану.

