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    МИД Южной Кореи вызвал посла России и призвал Москву отказаться от военного сотрудничества с Пхеньяном

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    Посла России в Южной Корее Андрея Кулика вызвали в МИД республики в связи с прошедшим визитом лидера КНДР Ким Чен Ына в Приморье. Южная Корея призвала отказаться от военного сотрудничества с Северной Кореей, сообщает 19 сентября РИА Новости.

    Отмечается, что посол России «внимательно» выслушал позицию Сеула и обещал «в точности» передать ее российскому правительству.

    Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя ранее отмечал, что Москва и Пхеньян продолжат развивать контакты, никакие резолюции Совбеза ООН это не запрещают.

    Северокорейский лидер приезжал в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Визит имеет статус официального, это одна из высших категорий в протокольной практике. Россия — первое государство, которое Ким Чен Ын посетил с начала пандемии ковида. Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры 13 сентября на космодроме Восточный. 15 сентября высокий гость побывал в Комсомольске-на-Амуре.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам, «не было таких планов». Также он отметил, что контакты Путина и Ким Чен Ына это не сенсация, а уже традиция, и Москва заинтересована в развитии отношений с ближайшими соседями.

    «Нет никакой сенсации, потому что мы говорили неоднократно: Северная Корея является нашим ближайшим соседом», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).

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