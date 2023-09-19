МИД Южной Кореи вызвал посла России и призвал Москву отказаться от военного сотрудничества с Пхеньяном

Посла России в Южной Корее Андрея Кулика вызвали в МИД республики в связи с прошедшим визитом лидера КНДР Ким Чен Ына в Приморье. Южная Корея призвала отказаться от военного сотрудничества с Северной Кореей, сообщает 19 сентября РИА Новости.



Отмечается, что посол России «внимательно» выслушал позицию Сеула и обещал «в точности» передать ее российскому правительству.



Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя ранее отмечал, что Москва и Пхеньян продолжат развивать контакты, никакие резолюции Совбеза ООН это не запрещают.

