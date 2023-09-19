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    Магнитная буря усиливается. Для вас это может означать головную боль и давление

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    Начавшаяся в середине ночи 19 сентября магнитная буря становится более интенсивной. К 10 часам она превысила уровень G2 (средняя магнитная буря) и почти приблизилась к уровню G3 — это сильная магнитная буря, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

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    Предыдущая магнитная буря наблюдалась минувшим вечером, а ночью она стихла. Именно она вызвала полярное сияние, которые наблюдали в Петербурге, Ленобласти, а также в более южных регионах, в том числе в Москве, Подмосковье и даже Ростовской и Нижегородской областях. «Фонтанка» публиковала яркие фотографии и видео авроры.

    Многие люди во время сильных магнитных бурь ощущают головную боль, боль в области сердца, потемнение в глазах, боли в суставах, снижение работоспособности, а также перепады настроения и вспышки агрессии. Повышается вязкость крови и артериальное давление, увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов. В эти периоды может выходить из строя техника.

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